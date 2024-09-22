هالاند يصل للهدف رقم 100 مع مانشستر سيتي

افتتح إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، شريط أهداف مباراة فريقه ضد آرسنال على ملعب الاتحاد، ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.



سجل هالاند الهدف الأول في الدقيقة التاسعة بعد تمريرة من سافينيو، ليحولها بتسديدة قوية إلى الشباك.



وبحسب شبكة "أوبتا"، أصبح هالاند اليوم أول لاعب يصل إلى هدفه رقم 100 بقميص مانشستر سيتي في 105 مباريات، معادلًا بذلك الرقم القياسي للأسطورة كريستيانو رونالدو، الذي سجل 100 هدف مع ريال مدريد في نفس العدد من المباريات.



كما أفادت شبكة "سكواكا" بأن هالاند أصبح رابع أكثر لاعب تسجيلًا تحت قيادة مدربه بيب جوارديولا، حيث سجل 100 هدف، خلف ليونيل ميسي (211 هدفًا)، سيرجيو أجويرو (124 هدفًا) ورحيم سترلينج (120 هدفًا).

