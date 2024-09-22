رئيس مياه الفيوم يكرم أبناء العاملين المتفوقين دراسياً

كرم المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم بمقر الشركة بمحطة مياه العزب الجديدة ٥٩ من المتفوقين دراسياً بمراحل التعليم المختلفة بالعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ والمتميزين ببرنامج المسار الوظيفي بالشركة .

تكريم المتفوقين…

بواقع ٣٠ طالباََ من المتفوقين بالمرحلة الإعدادية و ٨ من المتفوقين دراسياً بالثانوي العام والفني و ٤ من المتفوقين دراسياً بالمرحلة الجامعية وعد ٥ من موظفي الشركة الحاصلين على شهادة الماجستير وتكريم ١٢ من المتميزين ببرنامج المسار الوظيفي بالشركة.

جاء ذلك خلال الحفل الثانوي الذي نظمتة الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام وبحضور محمود عبد الحميد رئيس القطاع التجاري والمهندس سامي غالي رئيس قطاع المياه والدكتور جمال جابر رئيس قطاع الصرف الصحي والدكتورة وفاء يعقوب رئيس قطاع المعامل واللواء اشرف عبد الحفيظ مدير عام الإدارة العامة للأمن بالشركة والعميد أشرف سيد خطيري مدير عام الخدمات الفنية المعاونة.

بدأ الحفل بالسلام الجمهوري وتلاوة ايات من القرآن الكريم ، وفي كلمته أكد المهندس محمد النجار حرص الشركة على دعم ورعاية العاملين بالشركة وأبنائهم وأن تكريم الطلاب المتفوقين دراسياً كل عام من أبناء العاملين أمر ضروري ومهم لخلق روح المنافسة بين الطلاب للوصول إلي مراكز متقدمة ويكونوا مثالاً يحتذى به في الأعوام المقبلة كونهم صناع المستقبل وأمل مصر الواعد في التنمية والبناء وحثهم على الاجتهاد وبذل المزيد من الجد والمثابرة للوصول لأعلى المناصب.

مُعرباََ عن بالغ سعادته بلقاء المتفوقين دراسياً بمراحل التعليم المختلفة متمنياً لهم دوام النجاح والتفوق

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