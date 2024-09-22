أكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، ان المحافظة كثفت من إجراءاتها لمتابعة مخابز إنتاج الخبز البلدية بمركز ومدينة بسيون لضبط المتلاعبين بالدعم، والتأكد على التزام المخابز بإنتاج رغيف العيش البلدي مطابقًا للمواصفات والأوزان المحددة لإيصال رغيف الخبز بأفضل جودة للمواطنين مؤكدا علي بذل كافة الجهود لإنتاج رغيف ينال رضا المواطن.

جاء ذلك خلال متابعته نتائج الحملة التي شنتها اللجنة العليا للرقابة على الأسواق بقيادة اللواء محمد عناني رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ و مديري مديريات الصحة التموين ومباحث التموين، سلامة الغذاءً، على المخابز البلدية بقرية صالحجر بمركز بسيون والتي تمكنت من تحرير 20 محضرا.

الغربية: تحرير 20 محضر نقص أوزان وإنتاج خبز بمواصفات سيئة…

فتمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية من تحرير عدد من المحاضر لمخابز قرية صالحجر نقص وزن 9 جرام، نقص وزن 35 جرام، نقص وزن 19 جرام ،نقص وزن 9 جرام ،مخبز توقف عن الإنتاج واثبات مبيعات خبز وهمية خلال فترة التوقف.

كما تمكنت مديرية الصحة من تحرير5 محاضر عدم حمل شهادة صحية و عدد 5محاضر نقص اشتراطات صحية كما تمكنت هيئة سلامة الغذاء من تحرير عدد 5 محاضر نقص اشتراطات سلامه الغذاء.

و أعرب أهالي المحافظة عن بالغ تقديرهم وشكرهم لجهود المحافظة واهتمامها ببحث مطالبهم والعمل على الاستجابة الفورية لشكاويهم .



و أِشار الجندي ان رضاء المواطن عن جودة ومواصفات رغيف الخبز هو المعيار الأساسي مؤكدا استقبال شكاوي المواطنين المتعلقة بأي مخالفات للمخابز للتعامل الحازم حيالها وتهيب محافظة الغربية بالسادة المواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفات تخص السلع الغذائية او الخبز من حيث الجودة والصلاحية وذلك من خلال "مبادرة الغربية بتتغير بيكم" على خدمة الواتس آب على الأرقام (٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٦ و ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٧ و ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٤) أو عبر غرفة عمليات المحافظة ٠٤٠٣٣٤١٢٣٣ .