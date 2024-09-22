نيرة أشرف جديدة.. شاب يضرب فتاة بالرصاص لرفضها الزواج منه ويحاول الإنتحار (القصة كاملة بالفيديو)

على غرار المصير الذي لاقته نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، كادت فتاة سورية تدعى نايا السفّان، أن تفقد حياتها على يد شاب تركي أهوج، أقدم على إطلاق النار عليها برصاصتين، بعد رفضها الإرتباط به عاطفيًا والزواج منه، وذلك على أراضي منطقة تشنغل كوي بولاية اسطنبول التركية.

نجاة نايا السفان من الموت على يد شاب رفضت الزواج منه

سرعان ما نقلت نايا إلى المستشفى، ولكنها ترقد حاليًا في حالةٍ حرجة بغرفة العناية المركزة داخل مستشفى بولاية اسطنبول، حيث أصاب الرصاص كتفها وبطنها.

نايا السفان

حاول الشاب التركي الإنتحار بعد إطلاق النار على الفتاة، لكن العطل الذي أصاب مسدّسه نجاه من الموت، حسبما وثقت كاميرات المراقبة في الشارع، وعلى إثره تمكّن المارة من القبض عليه وتسليمه للشرطة لاحقاً، والتحفظ على سلاح الجريمة.

وسيواجه الشاب تهمة القتل العمد، وفقًا لما صرح به مصادر عدة من نقابة المحامين.

واقعة محاولة قتل نايا السفان تهز تركيا وسوريا

أثارت واقعة السورية نايا سفّان ضجة واسعة في الأوساط التركية والسورية، حيث تداولتها وسائل الإعلام على نطاق واسع في تركيا وسوريا، حتى وصل الأمر إلى تدخل جمعياتٍ نسائية في البلاد على الخط، مطالبة بوقف العنف المتكرر ضد النساء.

نايا السفان

بدأت القصة حينما عرض الشاب الإرتباط على نايا ولكنها رفضت، ما دفعه لمحاولة الإعتداء عليها خلال الفترة الماضية أكثر من مرة، وعليه تقدمت الفتاة السورية بشكوى للشرطة التركية لحمايتها من الشاب ومضايقاته، ولكنها لم تستطع أن تنجُ من عنفه، الأمر الذي دفع وسائل إعلامٍ سورية لتتهم السلطات الأمنية بعدم أخذ التهديدات التي واجهتها نايا على محمل الجد.

نايا السفان

في الوقت نفسه، لم يصدر أي بيان حتى الآن من والي اسطنبول بشأن الحادث، لكن الشاب حاليًا قيد الاحتجاز، والسلطات بدأت بالتحقيق معه تمهيداً لتحويله للقضاء المختص.

نايا السفان

جدير بالذكر إن نايا سفّان تنحدر من محافظة دير الزور السورية الواقعة شرقي البلاد على الحدود مع العراق، وتدرس بجامعة أسكودار في إسطنبول، أما الشاب فهو ينحدر من أورفا.

نايا السفان

منظمات نسائية محلية تتهم السلطات التركية بالتساهل مع جرائم قتل النساء

على صعيد آخر، ما لا يعلمه الكثيرون، إن النساء تواجه موجة غير مسبوقة من العنف منذ أن انسحبت تركيا في صيف 2021 من اتفاقية اسطنبول التي تحمي التركيات من العنف، الأمر الذي دفع منظمات نسائية محلية بينها منصّة "أوقفوا قتل النساء"، اتهام السلطات التركية بالتساهل مع جرائم قتل النساء.

نايا السفان

تلك المنصة التي ترصد حوادث قتل النساء في البلاد وتصدر تقارير دورية عنها، فوفقًا لهم، فقد قُتِلت 403 امرأة على الأقل في تركيا، على أيدي الرجال في العام الماضي.