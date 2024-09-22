انتهاك أعراض.. تطور جديد في سقطة سعد الصغير وأسرته تهدد وتستغيث بالنائب العام (ما القصة؟)

أعربت أسرة المطرب سعد الصغير عن استيائها الشديد من نشر نص التحقيقات الخاصة باتهامه بتعاطي المخدرات، على الرغم من عدم الحكم عليه، أو الفصل في القضية حتى الآن، وجاء ذلك خلال بيان رسمي.

نص بيان تهديد أسرة سعد الصغير:

أصدر البيان نجل سعد الصغير عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وهدد من خلاله بشكل صريح كل من قام بنشر نص التحقيقات الخاصة بأزمة والده، سواء كان موقعًا صحفيًا، أو منصة اجتماعية.

وجاء البيان كالتالي: "بيان وشكوى وبلاغ.. لماذا انتهكت أوراق قضية أبي بهذه الكيفية الخطيرة، السيد النائب العام الأمين على الدعوى العمومية والحارس الأمين على القانون وعلى تطبيقه وعلى سلامة سمعة الأسر وأعراضهم".

وتابع: "كيف يتم نشر قضية أبي بغير إذن من النيابة أو القضاء.. بل وكيف توصلت بعض المواقع إلى تلك التحقيقات الخاصة بأبي"، ما دفعه للإستغاثة بالنائب العام للتحقيق في هذه القضية، مستنكرًا وصول بعض المواقع الإخبارية إلى التحقيقات رغم عدم حصولهم على التصاريح اللازمة من النيابة.

وأردف: "إن القانون يا سيدي يمنع أن يتم انتهاك أعراض الناس في سمعتهم وأعراضهم، بل يمنع أن يتم نشر أية قضايا لم يتم الفصل فيها".

واختتم: "وعلى ذلك قررت الأسرة اللجوء والاستغاثة بسيادتك للتحقيق في كيفية نشر نص تحقيقات أبي بدون الحصول على إذن، أو ترخيص وقبل أن يتم الفصل فيها، كل التقدير لسيادتك من الأسرة".

وكانت سلطات مطار القاهرة الدولي ألقت القبض على الفنان سعد الصغير أثناء عودته من أمريكا بحوزته مواد مخدرة.

تفاصيل القبض على سعد الصغير:

كان سعد الصغير في أميركا لإحياء إحدى الحفلات، وتم ضبطه في المطار أثناء تفتيشه، وعثر بحوزته على مواد مخدرة مدرجة في جداول المخدرات المصرية.

وقد أقر أنها بقصد التعاطي، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.

مضبوطات بحوزة سعد الصغير:

كانت المضبوطات عبارة عن سجاير إلكترونية وفيب بزيت الماريجوانا على طريقة الفنانة منة شلبي.

وخلال تحقيقات النيابة، دخل الفنان سعد في نوبة بكاء هستيري، نافيًا علمه بأن هذه النوعية من السجائر المضبوطة بحوزته، مدرجة في جدول المخدرات.

سعد الصغير

وقال الصغير: كنت فاكرها سجائر إلكترونية معرفش إن فيها مخدرات.

وعلى جانب آخر تعرض سعد الصغير لصدام عنيف مع طليقته رانيا صالح وقد امتد لساحة القضاء

وأكد أحمد القفاص محامي رانيا صالح، طليقة المطرب الشعبي المصري سعد الصغير، أن موكلته مصممة على متابعة المسار القانوني، ولن تتنازل عن القضية، أو تسوية ودية.

وقال القفاص، في تصريحات صحفية، إنه سيتم مطالبة سعد الصغير بتعويض قدره مليون جنيه، مشيرًا إلى أن سعد الصغير كان ينكر زواجه من رانيا صالح، رغم وجود أدلة تثبت عكس ذلك.

كما أوضح، أنه كان يهاجمها لفظيًا في السيارة وأماكن عامة، وهناك شواهد من محادثات وشريط فيديو تثبت تهديداته بالقتل والخطف.