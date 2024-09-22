جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة توقع بروتوكول تعاون مع Success الدولية للتدريب

وقع الدكتور ايمن دياب عميد كلية التكنولوجيا الحيوية بجامعة اكتوبر للعلوم الحديثه والاداب (MSA ) على بروتوكول تعاون برعاية اتحاد المستثمرات العرب بحضور دكتورة هدى يسي ، مع شركة Success الدولية للتدريب إحدى شركات أعضاء الاتحاد.

كلية التكنولوجيا الحيوية بجامعة اكتوبر للعلوم الحديثة والآداب (MSA ) توقع بروتوكول تعاون مع Success الدولية للتدريب برعاية اتحاد المستثمرات العرب…

وذلك بحضور اللواء ايمن الشريف السكرتير العام لمحافظة أسوان ونائبا عن المحافظ ، يمنى البحار نائب وزير السياحة والآثار، واللواء شريف الماوردى رئيس الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات، وفضيلة الشيخ أسامة الحديدي مدير عام الفتوي الالكترونيه بالأزهر الشريف، والنائب طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، اللواء أشرف حسن سعد الله المدير التنفيذي لجمعية الصناع المصريون، ومجدى عبد الكريم مدير الائتمان ورئيس لجنة تسيير مذكرة التفاهم بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وسفراء الكونغو - أذربيجان - زمبابوى - أوزبكستان وعدد من ممثلى الوزارات والسفارت والهيئات والمحافظات ومجلس النواب والشيوخ.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الثانى، بمناسبة انعقاد قمة الاستثمار العربي الإفريقى والتعاون الدولى برعاية رئيس مجلس الوزراء وجامعة الدول العربية المنعقدة خلال الفترة من 11 إلى 15 نوفمبر العام الجارى، بمحافظة اسوان .



كما أن البروتوكول يهدف إلي تحقيق التعاون العلمى على المستوى الدولى فى مختلف أقسام الكلية . الى حانب تنظیم الندوات والمؤتمرات وورش العمل في المجالات العلمیة والبحثیة المختلفة.

وأشار الدكتورايمن دياب - أن البروتوكول يأتى فى ضوء توجه جامعة MSA والمحافظة لتحقيق أهداف الكلية نحو الارتقاء بالعملية التعليمية من خلال تقديم الخدمات العلمية التى ترتقى بمستوى الطالب و تؤهلهم لاكتساب المعارف التى يستطيعون بها المنافسة فى مجال العمل، و ذلك فى إطار المهمة التعليمية للجامعة و النهوض برسالة كلية التكنولوجيا الحيويه بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة و الآداب التى تهدف لتخريج علماء ينهضون برسالة العلم و مهام العمل النافع.

كما يأتى في إطار توفير فرص عمل متميزة للخريجين بكبرى الشركات والهيئات والمؤسسات المحلية والعالمية وبرامج تدريب متقدمة للطلاب وذلك تنفيذاً لخطة الكلية التى تنفذ برنامجًا تعليمياً متميزا معتمدًا محليًا ودوليًا باستخدام طرق التكنولوجيا الحديثة والمتطورة.