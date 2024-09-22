جينيفر أنستون تكشف سر رفضها أي مسلسل بعد Friends

أدى ارتباط الممثلة الأمريكية الشهيرة جينيفر أنيستون بذكريات جميلة عند تصوير مسلسل Friends، إلى رفضها المشاركة في أي مسلسل كوميدي آخر.

وبحسب موقع "ديدلاين"، استمر عرض مسلسل Friends الناجح من عام 1994 إلى عام 2004، وصنع نجومًا عالميين من أبطاله الستة - أنيستون، وديفيد شويمر، وكورتني كوكس، ومات لوبلانك، وليزا كودرو، وماثيو بيري.

كانت أنيستون تتحدث في بودكاست SmartLess عندما سُئلت عما إذا كانت ستقدم مسلسلاً كوميديًا آخر، وأجابت: "إذا كنت أعلم أنه سيكون نفس التجربة التي مررت بها مع هؤلاء الأصدقاء في مسلسل Friends، نعم، لكنني أشك في أن هذا سيحدث على الإطلاق".

وأضافت أن تصوير مسلسل Friends كان العمل المفضل لها في مسيرتها المهنية الطويلة، وأنها لا تزال تفتقد جدول التصوير كل يوم: "إنه أفضل جدول على الإطلاق".

وبعد مرور 30 ​​عامًا على انتهاء المسلسل، لا يزال المسلسل واحدًا من أكثر المسلسلات الكوميدية شعبية في العالم. في عام 1994، وشاهد 52 مليون مشاهد أمريكي الحلقة الأخيرة من المسلسل، والتي كانت تسمى "The Last One"، والتي كانت الحلقة التليفزيونية الأكثر مشاهدة في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وحققت كل من الممثلات الست نجاحا فرديا، حيث شاركت أنيستون مؤخرا في بطولة مسلسل The Morning Show على AppleTV+. كما شارك شويمر وكوكس وكودرو وليبلانك في أعمال كوميدية تلفزيونية على جانبي المحيط الأطلسي، وتوفى بيري في عام 2023 بسبب جرعة زائدة من المخدرات.