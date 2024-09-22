لو مجموعك أقل من 70%... لسة قدامك الفرصة في المعاهد الأزهرية

ظهرت اليوم النتيجة النهائية لتنسيق الكليات والمعاهد الأزهرية، برئاسة الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، في مؤتمر صحفي في مقر مجلس الجامعة، فإن كان مجموعك أقل من 70% مازالت لديك فرصة لعدد من المعاهد الأزهرية وتوفر فرص عمل.

فرص تعلمية لطلاب المعاهد الأزهرية

أعلنت جامعة الأزهر إتاحة الفرص التعليمية لأكبر عدد من الطلاب، خاصةً في المعاهد التي توفر برامج تعليمية متنوعة وبمصاريف مناسبة، والتي تقدم برامج دراسية هامة تلبي احتياجات سوق العمل وتدعم مسيرة التعليم في مصر.

المعاهد الأزهرية المتاحة وفقًا لتنسيق الأزهر

وفقًا لنتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية، فإنه هناك عدة معاهد متاحة لتنسيق الثانوية الأزهرية 2024 عملي بنين بمجموع اقل من 70%، ونستعرضها فيما يلى:

- معهد نظم المعلومات الإدارية بكلية التجارة بنين بالقاهرة بمصروفات، بحد أدنى 443 درجة، ما يعادل 68.15%.

- معهد معاوني القضاء بكلية الشريعة والقانون بنين بالقاهرة، بمصروفات، بحد أدنى 411 درجة، ما يعادل 63.23%.

دور المعاهد في خدمة الطلاب

وأشار رئيس الجامعة خلال مؤتمر تنسيق الأزهر 2024 اليوم إلى أن هذه المعاهد المتاحة تعد جزءًا من رؤية جامعة الأزهر لتقديم فرص تعليمية متميزة ومتنوعة، تتماشى مع التغيرات التي يشهدها العالم اليوم، مؤكدًا أنّ الجامعة تسعى دائمًا إلى تحسين الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب، ودعمهم في تحقيق طموحاتهم الأكاديمية والمهنية.

كما قدّم الدكتور سلامة داود، شكره إلى الجهات التي ساهمت في إتمام عملية التنسيق بنجاح، مشيرًا بشكل إلى دور وزارة الاتصالات ونوابها في توفير الدعم الفني الذي ساعد في تسهيل إجراءات التنسيق للطلاب، ما يعكس التعاون المثمر بين مؤسسات الدولة لتحقيق مصلحة الطلاب وتطوير التعليم الجامعي في مصر.

تنسيق الأزهر 2024

وقد أشار الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، خلال مؤتمر اليوم لتنسيق كليات ومعاهد الأزهر إلى أنه تم توحيد الحد الأدنى لكليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والهندسة على مستوى المنطقة الجغرافية (القاهرة – قبلي – بحري) ترسيخًا لمبدأ المساواة بين أبنائنا الطلاب والطالبات، مشيرًا إلى أن إجمالى عدد الناجحين بالثانوية بلغ ( 91341) طالبًا، تقدم منهم للتنسيق (77065) طالبًا وطالبة.

وأوضح أن الحد الأدنى للقبول بكليات طب البنين والبنات القاهرة (618) درجة بنسبة 95.08%، كليات طب بنات وبنين دمياط (613) درجة بنسبة 94.31%، كليات طب بنين وبنات أسيوط (609) درجة بنسبة 93.69%، وكليات صيدلة بنين وبنات القاهرة (599) درجة بنسبة 92.15 %، كليات طب الاسنان بنين وبنات القاهرة (607) بنسبة 93.38% وكلية هندسة بنين وبنات القاهرة (582) درجة بنسبة 89.54%، وهندسة بنين قنا (576) درجة بنسبة 88.62%