الأحد 22 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

انفجارات قوية تهز شبه جزيرة القرم

انفجار في شبه جزيرة
انفجار في شبه جزيرة القرم

أفادت تقارير أوكرانية، اليوم الأحد، بسماع دوي انفجارات ضخمة في شبه جزيرة القرم بالقرب من بلدة دجانكوي في شمال شبه الجزيرة، حيث شوهد دخان يتصاعد بالقرب من قرية أزوفسكه باتجاه قرية بوبيدنوي.

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وأشارت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية، إلى أنه في منطقة دجانكوي سمع دوي أربعة إلى خمسة انفجارات قوية.

من جانبهم، قال شهود عيان محليين من منطقة دجانكوي، أن الدخان شوهد وهو يتصاعد فوق المنطقة القريبة من أزوفسكه وأقرب إلى بوبيدنوي.

يشار إلى أن مطارًا عسكريًا تتمركز فيه مروحيات روسية وطائرات حربية وأنظمة دفاع جوي من طراز S-300/S-400 يقع بين منطقتي دجانكوي وبوبيدنوي.

 

وفي وقت سابق، أفادت وكالة يوكرينفورم بأن القوات الجوية الأوكرانية شنت ضربات جوية، مما أدى إلى تدمير مستودع ذخيرة روسي في شبه جزيرة القرم.

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