أسعار بيع المحلات التجارية والوحدات المهنية والإدارية بمزاد مدينة دمياط الجديدة

عقد جهاز مدينة دمياط الجديدة، اليوم الأحد، جلسة بيع مزاد علني لـ 15 محلا تجاريا، بمساحات تتراوح بين (14 إلى 37) مترًا مربعًا، علاوة على 4 وحدات مهنية وإدارية، بمساحات تتراوح بين (50 إلى55) مترامربعا، بمناطق مختلفة بمدينة دمياط الجديدة.

وقال الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، إن جلسة المزاد أسفرت عن بيع المتر المربع الواحد للمحلات بأسعار تتراوح بين (108500) جنيه و(182000) جنيه بإجمالي مبلغ ( 32244500 ) مليون جنيه، بينما تراوح سعر بيع المتر المربع الواحد للوحدات المهنية والإدارية ما بين (31000) جنيه و(37000) جنيه، بإجمالى مبلغ ( 7332620 ) مليون جنيه.

أشار رئيس الجهاز، إلي أن جلسة المزاد تمت بحضور ممثلو مجلس الدولة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، و ووزارة المالية، وشرطة التعمير.

أوضح رئيس الجهاز، أنه يتم استكمال سداد نسبة ( 10% ) + ( 1% ) مصاريف إدارية + ( 0.5% ) لصالح مجلس الأمناء من القيمة البيعية الراسي بها المزاد فور رسو المزاد، للمحلات والوحدات الإدارية والمهنية.

أضاف رئيس الجهاز، أنه يتم استكمال سداد "نسبة ( 25% ) + ( 1% ) مصاريف إدارية + (0.5%) لصالح مجلس الأمناء من القيمة البيعية الراسي بها المزاد فور رسو المزاد، ويتم سداد ( 5% ) من القيمة الإجمالية وديعة صيانة، خلال شهر من الترسية وقبل الإستلام.

وتابع: بالنسبة للمبلغ الباقي وقدره 90% للمحلات التجارية والوحدات المهنية والإدارية، يجرى سداده بأنظمة تقسيط ميسرة، لافتًا إلى أن المزاد يخضع لأحكام القانون رقم (182 ) لسنة 2018 قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة.