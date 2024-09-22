الأحد 22 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

وزير الاقتصاد اللبناني: الحرب بدأت تتوسع والمنطقة على حافة الهاوية

وزير الاقتصاد اللبناني
وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام

حذر وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام من مخاطر توسعة الصراع بالمنطقة، وقال "إن الحرب بدأت تتوسع، وهناك تطورات تنذر بأن المنطقة على حافة الهاوية.. لبنان يمر بحالة اقتصادية صعبة وغير مستقرة منذ أعوام، وإسرائيل تغامر بالمنطقة بأكملها".

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وأضاف سلام  في مداخلة هاتفية، اليوم الأحد، على قناة القاهرة الإخبارية  أن إسرائيل منذ فترة تنوي شن حرب شاملة على لبنان، لافتا إلى أن المنطقة لا تتحمل توسعة دائرة الصراع.

وأوضح أن لبنان يشهد موجة من ارتفاع الأسعار، وأن الملاحة البحرية والتجارة في لبنان تأثرت بشكل كبير في الفترة الأخيرة بسبب الاضطرابات المرتبطة بالملاحة البحرية.

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