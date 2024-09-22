الأحد 22 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

جامعات ومدارس

مواصلة ورش العمل التطبيقية لمجالات جائزة خليفة التربوية

رحاب محمود
رحاب محمود

أكدت الدكتورة رحاب محمود منسق عام جائزة خليفة التربوبة بمصر رئيس قسم اللغة الصينية بكلية آداب القاهرة، أنه سيتم تنظيم ورشة عمل تطبيقية جديدة عبر تقنية الاتصال المرئي زووم، يوم الثلاثاء 24 سبتمبر الجاري من الساعة الخامسة عصرًا وحتى السادسة مساء بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة في مجالات مطروحة بالجائزة. 

جاء ذلك في إطار جهود جائزة خليفة التربوبة للتعريف بالمجالات المطروحة للجائزة في دورتها الثامنة عشرة 2025/2024، من خلال تنظيم ورش العمل التطبيقية علي مستوى الوطن العربي. 

مجالات جائزة خليفة التربوية

وتتضمن مجالات جائزة خليفة التربوية: مجال البحوث التربوية، ومجال التأليف التربوي للطفل، ومجال المشروعات والبرامج التعليمية المبتكرة.

وتعقد ورش العمل باللغة العربية عبر تقنية الاتصال المرئي زووم https://qrfy.io/p/UWr-3D1sUg
 

وأشارت منسق عام جائزة خليفة التربوبة بمصر، أن برنامج ورش العمل التطبيقية الذي انطلق في شهر سبتمبر الجاري، يستهدف مختلف عناصر العملية التعليمية والمرشحين المحتملين للجائزة في الميدان التربوي والأكاديمي ويغطي المجالات المطروحة في الدورة الحالية للجائزة وعددها 10 مجالات موزعة علي 17 فئة، موضحة أن هذه الورش يشارك في تقديمها محكمين ومحاضرين وفائزين من دورات سابقة.

ودعت منسق عام جائزة خليفة التربوية بمصر، جميع المرشحين للجائزة من مصر والمهتمين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والباحثين التربويين، إلي المشاركة في ورش العمل التي يتم من خلالها إصدار شهادات مشاركة.

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