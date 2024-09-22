رئيس الشيوخ يستقبل إيريك شوفالييه سفير فرنسا بالقاهرة

استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، السيد إيريك شوفالييه سفير فرنسا بالقاهرة، في مستهل اللقاء رحب المستشار " عبد الرازق " بالسفير الفرنسي ، مؤكدا أن مصر وفرنسا تجمعهما علاقات تاريخية وممتدة تشمل كافة المجالات السياسية والاقتصادية والسياحية والثقافية والبرلمانية بين البلدين، مشددا على أن مصر حريصة على توطيد العلاقات مع فرنسا في جميع المجالات.

وأكد عبد الرازق على أن مناخ الاستثمار في مصر الآن يفتح ذراعيه تماما لكل اقتراح أو مشروع فرنسي للعمل والاستثمار في مصر.

كما شهد اللقاء التطرق إلى بحث تعزيز أوجه التعاون خلال المرحلة القادمة بما يصب في النهاية لتقوية الروابط التاريخية وفتح آفاق جديدة من التعاون بين البلدين.

من جانبه، عبر سفير فرنسا لدى مصر إيريك شوفالييه عن سعادته بهذا اللقاء، مشيرا إلى تقديره بالدور الفاعل الذي يقوم به مجلس الشيوخ المصري و ما تربطه من علاقات متميزة للغاية مع مجلس الشيوخ الفرنسي بما يعزز العلاقات بين البلدين.

وأكد السفير الفرنسي على العلاقات القوية التى تجمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون والتنسيق الوثيق بينهما حيال كافة القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

وأشاد بعمق العلاقات التاريخية التى تربط بين القاهرة وباريس فى شتى المجالات.. ووصفها بأنها "وثيقة للغاية" لاسيما على الصعيد السياسى والشعبي ؛ مؤكدا على أن الشعب الفرنسي دائما ما ينظر إلى مصر وحضارتها بشغف خاص.

كما استقبل المستشار " عبد الرازق " أعضاء وفد مجلس الشيوخ الفرنسي "أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية المصرية الفرنسية".

و رحب "عبد الرازق" بالوفد الفرنسي، مؤكدا على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين ، و اشاد عبدالرازق بحفاوة الاستقبال التى لقيها وفد مجلس الشيوخ المصرى فى زيارته لنظيره الفرنسي فى ٢٠٢٢.

كما بعث برسالة تقدير و احترام إلى نظيره الفرنسي مؤكدا تطلعه إلى زيارته لمصر.

و من جانبه، أشاد الوفد الفرنسي بحفاوة الاستقبال، مشيرا إلى ان مصر دائما فى القلب و لها دور محورى على المستويين الاقليمى و الدولى

كما هنأ الوفد رئيس الشيوخ المصرى على ٤ أعوام من الإنجازات المتواصلة.

و نقل الوفد تحيات رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي إلى المستشار عبدالرازق مشيرا إلى انه سوف يقوم بزيارة إلى مصر فى ٢٠٢٥.

و حضر اللقاء من الجانب المصرى المستشار محمود إسماعيل عتمان امين عام المجلس و النواب هانى نعمة الله ، هبه شاروبيم ، ريهام عفيفى ، نفين جورج ، حنان سليمان، كاميليا صبحى و طارق رسلان، و السفيرة دينا الصيحى مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية