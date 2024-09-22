إحالة 150 مخالفة تموينية الى النيابة العامة بالدقهلية

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اعمال الحملات التموينية بنطاق المحافظة وقد اكد"اللواء مرزوق"انه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع لتوفير الإحتياجات اليومية للمواطنين مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والإحتكار.



وفي هذا الصدد قال" اللواء مرزوق "أن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات من خلال قطاع التموين أسفرت عن تحرير 150 محضرا بالمخالفات بمراكز ومدن المحافظة وقرر "اللواء مرزوق "احالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.



جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب علي حسن عبد الفتاح وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشان الحملات التموينية التي تم تنفيذها باشراف ومتابعة

محمد زغلول مدير عام إدارة الرقابة التموينية والدكتورة شيماء الهندى مدير عام شئون التجارة الداخلية بمديرية التموين والدكتور احمد ابوالغيط معاون مدير المديرية للرقابة والإعلام.



ومن جانبه اوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية ان الحملات التي تم تنفيذها قامت بضبط وتحرير 100 مخالفة في مجال الرقابة على المخابز بنطاق المحافظة حيث تم ضبط وتحرير 50 مخالفة في مجال الرقابة على الأسواق موضحا ان تلك المخالفات شملت في مجال الرقابة علي المخابز عدد 4 محاضر عدم اعطاء بون صرف وعدد 10 محاضر تصرف في دقيق( 65 شيكارة) وعدد 20 محضر عدم مطابقة للمواصفات و عدد 40 محضر نقص وزن ما بين ( 8-18 )جم وعدد 5 محاضر عدم وجود قائمة بيانات وعدد 6 محاضر توقف عن الانتاج وعدد 15 محضر عدم وجود سجل تفتيش.



⁠وفي مجال الرقابة علي الاسواق شملت المخالفات والمحاضر عدد 26 محضر عدم إعلان عن الاسعار

وعدد 14 محضر عدم وجود شهاده صحية وعدد 1 محضر مزاولة نشاط بدون ترخيص وعدد 4 محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي وعدد 2 محضر غلق في مواعيد العمل الرسمية ( تاجرتموينى) وعدد 3 محضر عدم إعلان عن أسعار المقررات التموينية ( تاجر تموينى) وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين..

وأكد "اللواء مرزوق" على اهمية تواصل حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.