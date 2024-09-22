الأحد 22 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

الفلبين: مصرع 25 شخصا وإصابة 13 بسبب الرياح الموسمية والأعاصير

الفلبين
الفلبين

لقي 25 شخصا حتفهم وأصيب 13 آخرون بسبب التأثيرات المشتركة للرياح الموسمية الجنوبية الغربية المتزايدة والأعاصير المدارية.

txt

دراسة تكشف التأثيرات الإيجابية والسلبية للصيام المتقطع

 

وذكر المجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها في الفلبين، في بيان، أن 8 أفراد فقدوا، فيما بلغ عدد الأفراد المتضررين حوالي مليون و449 ألفا و293 شخصا.

 

وأضاف أن أكثر من 5 آلاف شخص يبحثون حاليا عن مأوى في 193 مركز إجلاء، في حين تتلقى 9 آلاف أسرة المساعدة خارج المراكز.

 

وأشار المجلس أن الخسائر التي تعرضت لها البنية التحتية بلغت 22 مليونا و571 ألفا و500 بيزو، حيث تضرر إجمالي 48 مبنى.

مواد متعلقة

دراسة تكشف التأثيرات الإيجابية والسلبية للصيام المتقطع

ما هي التأثيرات النفسية والاجتماعية للتعرض لمحتويات الإنترنت المظلم؟

"التأثيرات الإجتماعية للعنف الأسري وعلاقتها بالتماسك المجتمعي" ندوة بمركز إعلام أسيوط
الجريدة الورقية