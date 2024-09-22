الفلبين: مصرع 25 شخصا وإصابة 13 بسبب الرياح الموسمية والأعاصير
لقي 25 شخصا حتفهم وأصيب 13 آخرون بسبب التأثيرات المشتركة للرياح الموسمية الجنوبية الغربية المتزايدة والأعاصير المدارية.
وذكر المجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها في الفلبين، في بيان، أن 8 أفراد فقدوا، فيما بلغ عدد الأفراد المتضررين حوالي مليون و449 ألفا و293 شخصا.
وأضاف أن أكثر من 5 آلاف شخص يبحثون حاليا عن مأوى في 193 مركز إجلاء، في حين تتلقى 9 آلاف أسرة المساعدة خارج المراكز.
وأشار المجلس أن الخسائر التي تعرضت لها البنية التحتية بلغت 22 مليونا و571 ألفا و500 بيزو، حيث تضرر إجمالي 48 مبنى.