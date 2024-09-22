الأحد 22 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

كاف يعلن موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلنت الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) عن موعد قرعة دور المجموعات لبطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2024/25.

أكد كاف أنه ستجرى القرعتان يوم الاثنين، 7 أكتوبر 2024.

وستنطلق قرعة كأس الكونفدرالية في تمام الساعة 1 ظهرًا بتوقيت القاهرة (11 صباحًا بتوقيت جرينتش)، تليها قرعة دوري أبطال إفريقيا في الساعة 2 ظهرًا بتوقيت القاهرة (12 ظهرًا بتوقيت جرينتش).

من المقرر أن يتم الإعلان عن القائمة الكاملة للفرق المتأهلة إلى دور المجموعات مساء الأحد، 22 سبتمبر 2024.

 

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