كاف يعلن موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية

أعلنت الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) عن موعد قرعة دور المجموعات لبطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2024/25.

أكد كاف أنه ستجرى القرعتان يوم الاثنين، 7 أكتوبر 2024.

وستنطلق قرعة كأس الكونفدرالية في تمام الساعة 1 ظهرًا بتوقيت القاهرة (11 صباحًا بتوقيت جرينتش)، تليها قرعة دوري أبطال إفريقيا في الساعة 2 ظهرًا بتوقيت القاهرة (12 ظهرًا بتوقيت جرينتش).

من المقرر أن يتم الإعلان عن القائمة الكاملة للفرق المتأهلة إلى دور المجموعات مساء الأحد، 22 سبتمبر 2024.