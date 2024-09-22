أنجلينا جولي: The Outsiders ساعادني على تقوية علاقتي بأبنائي

كشفت الممثلة الأمريكية الشهيرة أنجلينا جولي أنها وابنتها الصغرى من زوجها السابق براد بيت ، فيفيان، البالغة من العمر 16 عامًا، حصلتا على "تاتو" متشابه.

وحصلت على جائزة 'Stay Gold' مع ابنتها فيفان على مسرحيتهما The Outsiders ، وصرحت أنجلينا جولي، الحائزة على جائزة الأوسكار أن الجائزة عنت الكثير لها ولابنتها لأنها الأولى التي يحصلان عليها سويًا.

وتولت أنجلينا جولي إنتاج مسرحية برودواي The Outsiders ، الذي عملت فيه فيفيان كمساعدة لها، وكشفت ممثلة Maleficent عن وشمها الجديد، الموجود على ساعدها وهو واحد من عدة وشم حصلت عليها على مر السنين، في العرض الأول للعرض في أبريل.

ولم تكشف عن المكان الذي حصلت فيه فيفيان على الوشم المطابق لها، وتابعت جولي: "هناك أيضًا تاتو أشاركه مع بعض أطفالي وهو أمر شخصي بالنسبة لنا".

في يونيو، ظهرت أنجلينا، ممثلة فيلم Tomb Raider لأول مرة بوشم على صدرها لطائر في حفل توزيع جوائز توني لعام 2024 ، والذي حضرته مع فيفيان، حيث فازت مسرحية The Outsiders بالعديد من الجوائز، بما في ذلك أفضل مسرحية موسيقية، مسجلة بذلك أول فوز لجولي بجائزة توني.

وسمح العمل في المسرحية على تويطد أنجلينا جولي علاقتها بأبنائها الست من زوجها السابق براد بيت، وهم: مادوكس، البالغ من العمر 23 عامًا، وباكس ذا الـ 20 عامًا، وزهرة وشيلوه صاحبتا الـ 19 عامًا، والتوأم فيفيان ونوكس، صاحبا الـ 18 عامًا، وكانت فيفيان قدمت والدتها أنجلينا إلى الجمهور عقب ختام العرض في كاليفورنيا عدة مرات.

قالت جولي في مقابلة نشرت في يونيو لموقع ديدلاين : "كنت أشاهد المسرحية، لكنني كنت في الحقيقة أشاهد تأثيرها على ابنتي الصغيرة وما كانت تخبرني به عن نفسها، وكنت أتعلم ما هو مهم بالنسبة لها ولماذا كان مرتبطا بها بشدة".

وتابعت أنجلينا البالغة من العمر 49 عامًا: "بعد أن شاهدنا الفيلم الأصلي، اتصل بنا المنتجون، وقالوا: هل استمتعتم به؟ وقلنا: نعم، وقالوا: ما الذي أعجبكم؟ لذا جلست أنا وفيف معًا وكتبنا ما أعجبنا وما أثار فضولنا. واستجابوا لملاحظاتنا. بالنسبة لي، كانت لحظة لمعرفة المزيد عن فيف، وليس تفكيري في أن أصبح منتجة".

تستمر فيفيان في متابعة اهتمامها بإنتاج المسرح الموسيقي. في مايو، حضرت هي ووالدتها العرض الأول لفيلم Reefer Madness: The Musical في لوس أنجلوس مع النجمة الأصلية كريستين بيل ، إحدى منتجي العرض.