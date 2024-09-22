جامعة الفيوم توافق على تسجيل 66 ماجستير و28 دكتوراة

عقدَ مجلسُ شئون الدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية بجامعة الفيوم جلستَهُ رقم 207 برئاسة الدكتور عرفه صبري حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والعلاقات الثقافيَّة والبحوث، وبحضور أعضاء المجلس ، اليومَ الأحد بقاعة الاحتفالات الكبرى بمبنى القبة بالحرم الجامعي.

صرح الدكتور عرفة صبرى حسن أن المجلس صدّق على مَحضر الاجتماع السّابق، وقد وافقَ المجلسُ على تسجيل بعضِ الدرجات العلميَّة؛ عَدَدُها (66) ماجستير، و(28) دكتوراة بكليات الجامعة المختلفة ومعاهدها.وناقشَ المجلسُ الموضوعاتِ المُدرَجَةَ في جدول الأعمال الَّتي تخصُّ قطاعَ الدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافيَّة بكليات الجامعة المختلفة ومعاهدها.

اجتماع مجلس التعليم والطلاب…

و شهد الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على قطاع التعليم والطلاب "مجلس شئون التعليم والطلاب رقم (٢١٤)". وبحضور أعضاء المجلس وذلك اليوم الأحد بالمكتبة المركزية.

صرح الدكتور عاصم العيسوي أن المجلس ناقش الأجندة الجامعية للعام الجامعي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ بما لا يتعارض مع الخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، واستعرض المجلس تشكيل مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي المركزي للعام الجامعي ٢٠٢٤/٢٠٢٥ وفقًا للائحة الصندوق.

وأشار إلى أن المجلس ناقش تقرير اللجنة المشكلة لمراجعة لائحة برنامج "الترميم الهندسي للمباني الأثرية والتراثية" بين كليتي الآثار والهندسة بنظام الساعات المعتمدة بعد إجراء التعديلات المقترحة من اللجنة المشكلة.

كما ناقش قرار مجلس كلية العلوم بالموافقة على التعديلات المقترحة من قبل لجنة قطاع العلوم الأساسية على اللائحة الدراسية الجديدة لمرحلة البكالوريوس بكلية العلوم بنظام الساعات المعتمدة.

كما ناقش قرار مجلس كلية طب الأسنان بالموافقة على تغيير أسماء مقررات المستوى الثالث والرابع والخامس بلائحة الساعات المعتمدة بكلية طب الأسنان والموافقة على تغيير مسمى القسم العلمي الاستعاضة الصناعية من “Removable Prothodontices” إلى "Prosthetic Dentistry” .

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