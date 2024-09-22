بعد اعتمادها رسميًا.. احصل على نتيجة التنسيق الآن عبر هذا الرابط

أعلن الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، نتيجة تنسيق القبول للعام الجامعي 2024- 2025م، اليوم في مؤتمر صحفي بمقر مجلس جامعة الأزهر الشريف، وأوضح أن إجمالى عدد الناجحين بالثانوية بلغ ( 91341) طالبًا، تقدم منهم للتنسيق (77065) طالبًا وطالبة.

رابط الحصول على تنسيق الأزهر 2024

أتاحت جامعة الأزهر، نتيجة القبول بكليات القاهرة والأقاليم برقم الجلوس، عبر هذا الرابــــط

خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق الأزهر 2024

يمكن للطلبة والطالبات الحاصلون على شهادة الثانوية الأزهرية للعام الحالى الحصول على نتيجة تنسيق الأزهر 2024 باتباع الخطوات التالية:

- الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.

- اختيار خدمة تنسيق الثانوية الأزهرية.

- تحديد الشعبة الدراسية علمي - أدبي.

- إدخال بيانات الطالب.

- إدخال رقم الجلوس.

- إدخال الرقم السري الخاص بالطالب.

- اضغط على كلمة استعلام.

- تظهر على الشاشة الكلية التي تم اختيارها للطالب.

- يمكنك طبع بطاقة الترشيح للكلية الخاصة بك.

تنسيق الأزهر 2024

أشار إلى أنه تم توحيد الحد الأدنى لكليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والهندسة على مستوى المنطقة الجغرافية (القاهرة – قبلي – بحري) ترسيخًا لمبدأ المساواة بين أبنائنا الطلاب والطالبات، مشيرًا إلى أن إجمالى عدد الناجحين بالثانوية بلغ ( 91341) طالبًا، تقدم منهم للتنسيق (77065) طالبًا وطالبة.

تنسيق كليات طب

ويذكر أن الحد الأدنى للقبول بكليات طب البنين والبنات القاهرة (618) درجة بنسبة 95.08%، كليات طب بنات وبنين دمياط (613) درجة بنسبة 94.31%، كليات طب بنين وبنات أسيوط (609) درجة بنسبة 93.69%، وكليات صيدلة بنين وبنات القاهرة (599) درجة بنسبة 92.15 %، كليات طب الاسنان بنين وبنات القاهرة (607) بنسبة 93.38% وكلية هندسة بنين وبنات القاهرة (582) درجة بنسبة 89.54%، وهندسة بنين قنا (576) درجة بنسبة 88.62%.

قسم العلمى بنين:



كلية العلوم القاهرة تخصص عام ( 516 ) درجة بنسبة 79.38%،

كلية الهندسة الزراعية القاهرة تخصص عام (518) درجة بنسبة 79.69%

اللغات والترجمة تخصص عام (491 ) درجة بنسبة 75.54%

معهد اعداد فنى التحاليل البيولوجية بكلية العلوم القاهرة (567) درجة بنسبة 87.23%

معهد اعداد فنى المختبرات بكلية العلوم القاهرة ( 559 ) درجة بنسبة 86%

كلية الاعلام ( 453 ) درجة بنسبة 69.69%

كلية التجارة القاهرة تخصص عام ( 481 ) درجة بنسبة 74%

كلية الزراعة القاهرة تخصص عام ( 478 ) درجة بنسبة 73.54%

كلية التربية بالقاهرة تخصص عام ( 379 ) درجة بنسبة58.31%،

كلية اللغة العربية تخصص عام ( 435 ) درجة بنسبة 53.08% .