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الأحد 22 سبتمبر 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

المحـافظـات

انطلاق الحملة القومية لتحصين الاغنام ضد مرض طاعون المجترات بالدقهلية

الحملة القومية لتحصين
الحملة القومية لتحصين الاغنام والماعز

أعلن  اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، عن انطلاق فعاليات الحملة القومية لتحصين الاغنام والماعز ضد طاعون المجترات الصغيرة بداية من امس السبت 21 سبتمبر،  وتستمر لحين تحقيق المستهدف منها، جاء ذلك بناء علي ما عرضه الدكتور السيد حسانين وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري .

  الحملة القومية لتحصين الاغنام والماعز

وقال مرزوق، إن الدولة تعمل علي تنمية الثروة الحيوانية في مصر من خلال التحصين ضد أي أمراض او فيروسات وتوفير كافة اللقاحات المطلوبه.

كما أشار اللواء مرزوق، الي تضافر جهود كافة الاجهزة وتقديم كل اوجه الدعم لانجاح حملات التحصين بمراكز ومدن المحافظة وتوعية أصحاب رؤوس الاغنام والماعز للمبادرة بالتحصين للحفاظ عليها من الامراض.


ومن جانبه اوضح "وكيل والوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية" ان الحملة تستهدف التحصين لرؤوس الاغنام والماعز (فقط) بمراكز والمدن والقري والاسواق والكمائن الحدودية.

وأضاف أن مديرية الطب البيطرى تقوم كذلك بمراقبه أسواق الماشيه وتطهيرها بالتعاون مع الإدارات والوحدات المحليه كما تقوم لجان الإرشاد بالمديريه بتوعيه المواطنين ضد الأمراض الوبائيه قبل التحصين. 

وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بالثروة الحيوانية في مصر والعمل علي تنميتها باعتبارها داعم أساسي للاقتصاد الوطني لتلبية احتياجات المواطنين من اللحوم، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وبالمتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية في هذا الشأن. 

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