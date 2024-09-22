شرح مفصل.. كيفية حجز شقق مشروع "صبا" بأكتوبر للإسكان فوق المتوسط

يتساءل العديد من المواطنين على محركات موقع “جوجل” بمصر، اليوم الأحد، عن خطوات حجز شقق مشروع “صبا للإسكان فوق المتوسط”، بعدما أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية، اليوم، طرح المرحلة الأولى من مشروع صبا "Saba"، بالتعاون مع شركة "Torec developments"، بالتوسعات الشمالية بمدينة 6 أكتوبر، ضمن مشروع المبادرة الرئاسية، شقق سكن لكل المصريين” لفوق متوسطي الدخل، على أن ينتهي الحجز في المشروع يوم 3 أكتوبر المقبل.

مشروع صبا

وأوضحت هيئة المجتمعات العمرانية، أن الطرح يشمل 600 وحدة سكنية، بمساحات تتراوح بين 130 و140 مترًا، فيما يتراوح سعر المتر بين 18 و19 ألف جنيه بنسب التميز، وذلك للسداد الكاش، وبدون فوائد، ويكون السداد على 3 سنوات و5 سنوات و7 سنوات بفوائد بنكية.

وأضافت الهيئة، أن العمارة السكنية تتكون من أرضي و5 طوابق كل طابق به 4 وحدات، وتحتوي كل عمارة منها على مصعد كهربائي لتلبية رغبات واحتياجات السكان، كما أن المشروع يحاط بسور سلك بالإضافة إلى سور شجري خارجي، علاوة على لاند سكيب ومصاعد ومسجد وأسواق تجارية منفصلة، ويقع المشروع بالقرب من تقاطع محور البوليفارد مع الطريق الدائري الأوسطي.

كراسة شروط مشروع صبا بأكتوبر:

ويمكن للراغبين في شراء الوحدات السكنية المطروحة، الاطلاع على كراسة الشروط الخاصة بالمشروع من خلال الرابط التالي: "اضغط هنـــــــا".

طريقة حجز وحدات مشروع صبا: