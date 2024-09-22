شفاء الأورمان تقدم أكثر من 3 ملايين خدمة فى المعامل المركزية لمحاربي السرطان

أعلنت مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان، أنه منذ افتتاح المستشفى وحتى الآن قدمت عدد من الخدمات الطبية المجانية للمرضي، ومنها تقديم 3 مليون و350 الف خدمة للمرضي في المعامل المركزية داخل المستشفى.

مستشفى شفاء الأورمان



وقدمت مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان، خدمات طبية مجانية تضاهي المستشفيات العالمية، وكل حالة من المترددين له قصة خاصة تكون المستشفى داعمة في علاجه من خلال الخدمات الطبية المميزة التى تقدمها المستشفى كأول صرح طبي مجاني لعلاج الأورام بصعيد مصر لمختلف الأعمار ومختلف التخصصات في المستشفى، وداخل أول مستشفى متخصص لعلاج سرطان الأطفال بالمجان بصعيد مصر.

وأكد الدكتور هانى حسين المدير التنفيذي لمستشفى شفاء الأورمان ، ان المستشفى تستقبل يوميا اعداد كبيرة من المترددين على الأقسام المختلفة، الذين يحتاجون إلى خدمات داخل المعامل المركزية ، موضحا ان المستشفى تقدم الخدمات الطبية المميزة المجانية التى تقدمها المستشفى للتخفيف عن كاهل المرضى وذويهم بجانب دقة البيانات التي تقدمها المعامل المركزية وما يترتب عليه من تقديم الخدمات الطبية المتميزة التى تساهم في رفع معدلات الشفاء .

ومن جانبه، اكد حمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، ان المستشفى تسعى جاهدة لتوفير كافة الإمكانيات التي تخفف عن المرضي داخل الاقسام المختلفة، ومن أبرزها الخدمات اليومية للمعامل المركزية بالمستشفى ودقة نتائج العينات التى يشرف عليها أساتذة متخصصون بما يعود بالنفع على المرضى وحمايتهم واستكمال المستشفى لدورها الطبي والاجتماعي الذى تقدمه لاهالى الصعيد .