مهرجان الغردقة يحتفي بأفلام طلاب معهد السينما

اقام مهرجان الغردقة لسينما الشباب ضمن فعاليات اليوم الثالث عرض خاص لثلاثة افلام من انتاج المعهد العالي للسينما، وهي "يوم طلعتله شمس" إخراج سليمان حمزة، "بحر" إخراج بلال ابو سمرة و"قهوة" فريال اخراج مهند الكاشف.

مهرجان الغردقة لسينما



أقيمت ندوة عقب عرض الافلام شاركت فيها الدكتورة إيمان يونس عميد المعهد العالي للسينما، والدكتور خالد بهجت استاذ الاخراج بالمعهد، وادارها السيناريست محمد الباسوسي رئيس المهرجان، والذي أكد اعتزازه بالانتماء إلى معهد السينما، والذي وصفه بالكيان الأهم في تجديد دماء السينما المصرية.



وقال الباسوسي، إن أساتذته في المعهد كانوا يعلموهم كيف يحدثون في الفن والحياة.



وعلق الدكتور خالد بهجت قائلا ان من يعيش بين الشباب يعيش طول عمره شاب، ومن فضل الله عليه أنه درس واشتغل في معهد السينما ويعيش طول الوقت بين هذا الشباب الواعد الذي يحمل في قلبه شغف وحب للفن والسينما.



وأضاف أن مناهج السينما موجودة في الكليات والجامعات تدرسها، ومنها جامعات وقعت بروتكولات مع المعهد لتدريس تلك المناهج، ولكن يظل معهد السينما بأكاديمية الفنون متفوقا بفضل اساتذته الذين عاشوا وتربوا داخل الأكاديمية على حب السينما والشعور بشغف تجاه الفن.



وأوضح ان المعهد لا يخرج صنايعية سينما، لكن يقوم المعهد بتثقيف كل طالب من خلال منهج يتعلم من خلاله كيف يفكر في الفن وكيف يكون صاحب فكر وموقف ووجهة نظر.



فيما أشاد بهجت بمستوي الأعمال المشاركة في المهرجان هذا العام، وقال إنه بحكم موقعه كرئيس للجنة تحكيم الأفلام القصيرة شاهد ٢٠ فيلما كلها على مستوى عالي جدا، ووجه التحية لإدارة المهرجان على اختياراتها ومنها اختيار الغردقة المدينة الشابة التي تليق بمهرجان لسينما الشباب.



وفي كلمتها قالت الدكتورة إيمان يونس، عميد المعهد، أن مهرجان الغردقة وضع بؤرة نور على افلام الشباب ، وهو ما نحتاجه بشدة، و المهرجان منتمي لمعهد السينما، ويهتم بشكل خاص بعرض افلام الطلبة، وإلى جانب افلام الشباب الحالي فكرنا في عرض افلام مخرجين كبار من خريجي المعهد بعد معالجتها تقنيا، ليكون بذلك المهرجان نافذة للأعمال المهمة التي يضمها ارشيف المعهد، مؤكدة على أن ما يميز المعهد هو التعمق في دراسة تخصصات السينما المختلفه.



وفي ختام كلمتها طالب بمزيد من دعم مشاركة شباب المعهد في المهرجان والاعتماد عليهم الأعوام المقبلة بالتواجد في اللجانه التنظيمية.



وتابع المخرج فادي نشأت المعيد بمعهد الفنون المسرحية، أن الدراسة في أكاديمية الفنون تحقق فكرة تكاملية الفنون بما تضمه من معاهد في مكان واحد والتي تفتح ابواب التعاون بين طلاب المعاهد المختلفة فيما يقدمونه من مشروعات.