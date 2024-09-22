معهد بحوث الإلكترونيات يطور منظومة تصوير بانورامي ثلاثي الأبعاد

تمكن معهد بحوث الإلكترونيات من توطين منظومة تصوير بانورامي ثلاثي الأبعاد، وتصميم جولة افتراضية باستخدام تقنية الواقع الافتراضي عبر نظارات Meta Quest 2.

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن السنوات الماضية شهدت اهتمامًا مكثفًا من الوزارة في تعزيز مجالات العلوم والتكنولوجيا الحديثة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم هذه المجالات الحيوية.

وأوضح وزير التعليم العالي أن هذا الدعم يأتي إيمانًا بأهمية العلوم والتكنولوجيا لتحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات سوق العمل في المستقبل، مشيرًا إلى أهمية دعم التقنيات الذكية الحديثة بما يتماشى مع أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.





وأوضحت الدكتورة شيرين محرم، رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، أن التصوير البانورامي ثلاثي الأبعاد يُعد أداة قوية وفعالة في العصر الرقمي، حيث يُستخدم لعرض إمكانيات المعهد والتسويق له بشكل مرئي وتفاعلي، مما يسهم في جذب المستثمرين وخدمة القطاعين الخاص والعام.

وأشارت معهد بحوث الإلكترونيات إلى أن هذه التقنية تعزز قدرة المعهد على بناء علاقات قوية مع الجامعات والمؤسسات البحثية الأخرى، وتدعم تحقيق التواصل والتكامل والتعاون الدولي مع الجامعات والمراكز والجهات البحثية في مختلف قطاعات الدولة، كما تفتح آفاقًا جديدة لشراكات مع الجهات البحثية الدولية.

شملت الجولة الافتراضية المدينة العلمية التابعة لمعهد بحوث الإلكترونيات، بالإضافة إلى المعامل المركزية والمتخصصة والأجهزة المتوفرة فيها، وكذلك قاعات التدريب والاجتماعات، والحاضنات التكنولوجية والمساحات الخضراء، مما يضمن تغطية كافة أرجاء المعهد، كما سيتم إتاحة الجولة الافتراضية قريبًا على الموقع الإلكتروني للمدينة العلمية.



كما أن إنشاء هذه المنظومة يأتي كتطبيق عملي لدراسة "خارطة طريق الميتافيرس: الفرص والتحديات"، التي أعدها مجلس بحوث الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالتعاون مع معهد بحوث الإلكترونيات، وتهدف هذه الدراسة إلى توسيع الاهتمام بالميتافيرس، وبحث سبل الاستفادة من الواقع الافتراضي والمعزز في مجالات متعددة، منها التعليم والتدريب ومستقبل دمج الميتافيرس في التطبيقات المختلفة.

خطة معهد بحوث الإلكترونيات

وتهدف خطة معهد بحوث الإلكترونيات لاستغلال هذه المنظومة البانورامية في عرضها خلال المؤتمرات والمعارض الدولية التي يشارك بها المعهد؛ بهدف التسويق لإمكاناته محليًا ودوليًا، كما تأتي أهمية استخدام هذه المنظومة في التدريب والتطوير المهني للطلاب والباحثين، مما يتيح لهم الاطلاع على الأجهزة العلمية والتجهيزات المتاحة في المعهد من أي مكان وفي أي وقت، مع توفير إمكانية استخدام بعض الأجهزة عن بُعد.

جدير بالذكر أن معهد بحوث الإلكترونيات قام بتنفيذ مشروع يعتمد على تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز لدعم السياحة الافتراضية، من خلال إنشاء جولة افتراضية داخل المعابد الأثرية، مثل: معبد الكرنك والأقصر، بالإضافة إلى ذلك، تم تطوير متحف افتراضي يتضمن تماثيل ومسلات المعبدين على شكل مجسمات ثلاثية الأبعاد، وعرض هذه التطبيقات على نظارات الواقع الافتراضي مثل Vive Pro وMeta Quest وMagic Leap، وذلك بدعم من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.