افتتاح دوري الجمهورية .. أهلي ٢٠٠٩ يتفوق على المقاولون

حقق فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2009 فوزًا ثمينًا في اللحظات الأخيرة على ضيفه المقاولون العرب، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء السبت، على ملعب مدينة نصر، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الجمهورية.

افتتح الأهلي التسجيل عن طريق محمد أيمن في الدقيقة 11 بمجهود فردي رائع بعدما نجح في المرور من المدافعين وسدد كرة قوية في المرمى، وسجل المقاولون هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني أضاف المقاولون هدفًا ثانيًا من كرة ثابتة، قبل أن يحتسب الحكم ركلة جزاء للأهلي سددها عمر عبد الرحيم بنجاح مسجلًا هدف التعادل في الدقيقة 59، وفي اللحظات الأخيرة من عمر المباراة اقتنص محمد أيمن هدف الفوز للأهلي برأسية رائعة، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي 3 - 2.

وبدأ «أهلي 2009» المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ياسين هشام.

الدفاع: محمد السيد - آدم يوسف - محمد عماد - محمد حمدي قمر.

الوسط: عمر عبد الرحيم - سيف كريم - مصطفى فرج - سيف تامر - محمد أيمن.

الهجوم: عبد العزيز خالد.

وشارك محمد طارق بدلًا من قمر، وآدم محمد بدلًا من سيف تامر، وخالد يحيى بدلًا من عبد العزيز خالد، ومحمد علاء بدلًا من آدم يوسف، وعلي نادر بدلًا من مصطفى فرج.

بهذه النتيجة حصد «أهلي 2009» أول ثلاث نقاط في مشواره بالموسم الجديد.

ويضم الجهاز الفني لفريق 2009 بالأهلي كلًّا من: محمد عبد الوهاب مديرًا فنيًّا، ومحمد علي مدربًا عامًّا، ومعتز بالله هاشم مدرب أحمال، ومصطفى عبد العظيم مدرب حراس المرمى، وعبد الرحمن سعيد إداري الفريق، ومحمد إمام طبيب الفريق، وإبراهيم رشاد أخصائي التدليك.