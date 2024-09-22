جمال عبدالرحيم: مشروع التحول الرقمي سيذكره التاريخ وسيُضاف لإنجازات المجلس الحالي

قال سكرتير عام نقابة الصحفيين جمال عبد الرحيم، إن اليوم هو أحد الأيام المجيدة والمشهودة في تاريخ نقابة الصحفيين، والذي سيشهدها التاريخ.

وأضاف عبد الرحيم، خلال كلمته بمؤتمر توقيع عقود مشروع التحول الرقمي المتكامل بالنقابة، أن هذا اليوم سيضاف لإنجازات مجلس نقابة الصحفيين الحالي برئاسة الكاتب الصحفي خالد البلشي.

وأوضح أنه مع هذا التقدم التكنولوجي الهائل كان لا بد من تحويل النقابة لأسلوب جديد وطريقة جديدة تتناسب مع الظروف التي نعيشها حاليا في كل النواحي، مشيرا إلى أنه طبقا لقانون النقابة لدينا نقابة فرعية واحدة فقط في الإسكندرية، والفترة المقبلة ستشهد فروعا أخرى للنقابة في معظم المحافظات، وسيتم ربط النقابة العامة بالنقابات الفرعية.