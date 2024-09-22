مدارس الفيوم تتجمل وتتزبن بعلم مصر في أول أيام الدراسة

قامت مديرية التربية والتعليم بالفيوم، برفع علم مصر فى المدارس والإدارات التعليمية، وفقًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ.

وشدد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بوضع أعلام جمهورية مصر العربية، أعلى المقرات والمؤسسات الحكومية بشكل جمالي لائق والتجديد فى حالة تهالك الاعلام وتحت توجيهات الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم.

تم تزيين وتجميل ديوان المديرية ومدارس الفيوم ودواوين الإدارات التعليمية بعلم مصر ، من أجل استقبال طلاب وطالبات مدارس مديرية التربية والتعليم بالفيوم بجميع الإدارات التعليمية في أبهى صورة ممكنة ، ومن أجل تحقيق البهجة والسرور لتلاميذ المدارس.

جولة فى المدارس

وفى وقت سابق اليوم شهدت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، طابور الصباح وتحية العلم بمدرسة المحمدية الإعدادية بنات - إدارة غرب الفيوم التعليمية.

وقدمت التهنئة لطالبات المدرسة بالعام الدراسي الجديد ، كما قدمت رسالة شكر وتقدير لإدارة المدرسة على ما ظهرت به المدرسة من تجهيز وحسن استقبال الطالبات وعلى أداء المدرسة البمميز واستعدادها التام لإستقبال العام الدراسي الجديد .

أكدت وكيل الوزارة ، على ضرورة المتابعة الفنية اليومية لإدارة المدرسة ، والحفاظ على مستوى نظافة المدرسة والفصول الدراسية، وتحقيق الانضباط الإدارى والتعليمى وتفعيل التسجيل الالكترونى لحضور الطالبات ، والالتزام بالاشراف اليومى والجدول المدرسى وتفعيل الأنشطة المدرسية، والمشاركة الإيجابية فى جميع ال للمسابقات التى تنظمها الإدارة والمديرية والوزارة فى مختلف المجالات.

كما تابعت الدكتورة أماني قرني ، مدرسة التحرير الابتدائية بغرب الفيوم، حيث تفقدت المدرسة والفصول الدراسية ، وقدمت التهنئة للمعلمين وإدارة المدرس.ة والطلاب بمناسبة العام الدراسي الجديد.

كما تابعت، مدير تعليم الفيوم ،مدرسة محي الدين أبو العز الابتدائية بغرب الفيوم ، وتفقدت الفصول الدراسية وقاعات رياض الأطفال بالمدرسة، وهنأت أطفال الروضة بالعام الدراسي الجديد.

كما تفقدت مدرسة الفيوم الإعدادية الحديثة، وتفقدت المدرسة والفصول الدراسية، وأشادت بانضباط وانتظام العملية التعليمية بالمدرسة.

أكدت وكيل الوزارة على ضرورة انضباط العمل بالمدارس

منذ بداية العام الدراسي ، وتطبيق كافة القرارات واللوائح والقوانين الوزارية بشأن انضباط وانتظام العملية التعليمية،

وفي سياق متصل، تابعت اطريحاب عريق وكيل المديرية ، عدد من مدارس إدارة سنورس التعليمية ، ومنها مدرسة محمد موسى الجلاب الابتدائية ، ومدرسة الدكتور لطفي سليمان الثانوية، وتفقدت المدرسة والفصول الدراسية ، وقدمت التهنئة للطلاب والمعلمين بمناسبة العام الدراسي الجديد.



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