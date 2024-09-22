طلب إحاطة بشأن مخالفات اتحاد كرة السلة المصري وإخفاقات التأهل للاولمبياد

تقدم النائب محمد الجبلاوي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب بطلب إحاطة إلي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب موجه إلي الدكتور رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة بشأن مخالفات باتحاد كرة السلة المصري.

واضاف الجبلاوي خلال طلب الإحاطة المقدم أن هناك مخالفات جسيمة باتحاد كرة السلة المصري في التأهل إلي الأولمبياد، مشيرا إلي الإخفاقات المتتالية لمنتخب مصر.

وافاد طلب الإحاطة المقدم أن هناك أموال طائلة صرفت بهذا الملف دون تحقيق نتائج ، مضيفا أن وجود رئيس الاتحاد الحالي منذ أكثر من عشرون عاما بين عضو ورئيس مجلس إدارة وكذلك تعيين ابنه محمد مجدي ابو فريخة مدرب عام لمنتخب الناشئين منذ أكثر من ستة سنوات .

وأشار طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الجبلاوي إلى استبعاد مراكز الشباب من الجمعية العمومية ووضع شروط قاسية للترشح لضمان الانتخابات