20 ألف طالب وطالبة بمسيرة حاشدة بجامعة سوهاج لدعم وتعزيز مبادرة "بداية"

انطلقت منذ قليل، مسيرة حاشدة داخل جامعة سوهاج، ضمن برنامج الأنشطة والفعاليات التى تنظمها الجامعة تنفيذاََ للمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بهدف الاستثمار في رأس المال البشرى لتحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل، حيث تقدم المسيرة وقادها الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، ورافقه نواب رئيس الجامعة، والأمين العام، وعمداء الكليات ووكلائهم، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بمختلف قطاعات الجامعة، وعدد غفير من الطلاب وذوي الإعاقات المختلفة، إلى جانب الحضور المشرف من ممثلي الأزهر الشريف ووزارة الاوقاف، وعنهم الدكتور عمر تمام وكيل المنطقة الازهرية، والدكتور محمد حسني وكيل وزارة الأوقاف، والقص كيرلس فهيم نائباََ عن الأنبا باخوم أسقف سوهاج، ونواب مجلسي النواب والشيوخ، ومسئولي وزارات الأوقاف والشباب والرياضة، ونخبة من قيادات المجتمع المدني والجهات الحكومية.

وقدم الدكتور حسان النعماني، خالص الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لاطلاقه مبادرة "بداية"، ودعوته لكافة مؤسسات الدولة بضرورة وضع الإنسان المصري فى مقدمة أولويات العمل التنموي، وجعله أحد أهم محاور خطط التنمية، تنفيذاََ لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مشيداً بالمبادرة وأهدافها ومحاورها، مؤكداً على أن القيادة السياسية تحرص بشكل مستمر على إحداث تغييرات نوعية للمساهمة فى بناء الإنسان، وتحسين جودة الحياة لدى المواطنين، وخلق مجتمع متكامل ومتطور قادر على الإبداع والابتكار للمشاركة فى دعم مسيرة التنمية الشاملة.

وأوضح النعماني، أن مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان، تستهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية من خلال تعزيز الجهود والتنسيق والتكامل بين جميع جهات الدولة فى مختلف أقاليم الجمهورية، حيث ترتكز على بناء الوعى، وإعداد أجيال واعية تمتلك قيم الإنتماء والولاء للوطن، مشيراً إلى أن المبادرة تتضمن عدد من المحاور الرئيسية الهامة، مثل: تعزيز الأمن القومي، بناء الإنسان المصري، تطوير اقتصاد تنافسي، وتحقيق الاستقرار السياسي، كما تهتم بتحسين النظام الصحى، توفير تعليم أفضل، تأمين فرص العمل اللائق، وتعزيز الحماية الاجتماعية.

واضاف النعماني أن فعاليات المبادرة بالجامعة تستمر علي مدار 100 يوم، موضحاً أن الجامعة تساهم بكل ماتمتلك من إمكانيات بشرية ومادية في تنفيذ الخطط التنموية، حيث وضعت برنامجاََ متكاملاََ بالتعاون مع مختلف الإدارات لتنفيذ عدد من الأنشطة والفعاليات المختلفة، وتقديم خدمات متنوعة لكافة الفئات العمرية، وبشكل خاص تقديم خدمات مجتمعية وتوفير التسهيلات اللازمة للطلاب ذوي الإعاقة، بهدف النهوض والإرتقاء بالمواطن المصري صحياََ، تعليمياََ، اجتماعياََ، ثقافياََ، وفكرياََ، وتنمية قدرات الشباب الجامعي، وصقل مهاراته واكسابه خبرات متنوعة لتأهيلهم للخوض بقوة فى منافسات سوق العمل.

جدير بالذكر أن المسيرة ضمت أكثر من ٢٠ الف شخص، شملت طلاب الجامعة وأعضاء الجهاز الإداري، وأعضاء هيئة التدريس وجميع القيادات الجامعية، ونخبة من ممثلي المجتمع الخارجي، وقد انطلقت المسيرة يتقدمها رئيس الجامعة والطلاب حملة الأعلام من أمام مبني الإدارة المركزية بمقر الجامعة القديم، وصولا إلى ملاعب المدينة الجامعية للطالبات، لتنفيذ فعاليات مبادرة (100 يوم رياضة) عن هامش المبادرة الرئاسية "بداية"، وذلك في أجواء حماسية تعلوها الأغاني الوطنية والهتافات القوية الداعمة للمبادرة