قاعات رياض الأطفال تتزين لاستقبال الأطفال بمدارس الغردقة

تزينت قاعات رياض الأطفال بمدارس الغردقة وسفاجا، لاستقبال الأطفال فى أول أيام العام الدراسى بالبالونات والصور والرسومات على الحوائط وتوزيع الحلوى الهدايا على الأطفال.

قاعات رياض الأطفال



وكان الدكتور هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، قد أعلن عن إنتهاء إستعدادات المديرية وإداراتها المختلفة، لإستقبال العام الجديد بمختلف المراحل، مؤكدًا بأنه تم مناقشة كافة الإستعدادات للعام الدراسي الجديد والتنسيق مع الجهات المختصة لإنجاز وإنهاء كل ما يخص العملية التعليمية قبل بدء الدراسة.



وقال منير، إنه تم التنسيق مع الوحدات المحلية بمختلف مدن المحافظة لنظافة محيط المدارس بجانب تطهير وتعقيم خزانات المياه ودهان وتزيين أسوار المدارس، وزراعة الأشجار بالتعاون مع رؤساء المدن ومديري الإدارات التعليمية لظهور المدارس بالشكل الحضاري.

وأضاف الدكتور هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، بأنه تم توفير وتجهيز الأثاث اللازم بالمدارس بجانب الإلتزام بالنشرات اللازمة لسد العجز بالمدارس.

كما وجه وكيل الوزارة بحُسن معاملة الطلاب وحثهم على المحافظة على البنية التحتية بالمدارس مع ضرورة الإعلان عن مجموعات التقوية وتطبيقها بكافة المراحل ومتابعة تنفيذها وفقًا للقرار الوزاري المنظم لذلك.



وتابع وكيل تعليم البحر الأحمر، أنه تم الإنتهاء من أعمال الصيانة الشاملة للمدارس وأعمال التطوير بعدد من مدارس المحافظةوذلك بالتعاون والتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية، مشيرًا إلى أن مدارس المحافظة أصبحت مستعدة لإستقبال الطلاب

ونوه أن هناك تعليمات صارمة بالإلتزام بالتعليمات الصادرة من الوزارة بشأن المصروفات الدراسية وعدم تحصيل أى مبالغ زائدة تحت أى مسمى، فضلاً عن تفعيل لائحة الإنضباط المدرسي وقد وتم وضع خطة متكاملة لبدء العام الدراسي طبقًا لما حددته الوزارة

وعلي صعيد آخر فقد أكد وكيل الوزارة أنه تم التشديد على مديري الإدارات بمتابعة كافة الإجراءات الصحية اللازمة وإعداد الجداول المدرسية وتوزيع المهام والأدوار علي جميع الأعضاء

وأضاف أنه خلال لقاءاته المتعددة بمديري المدارس أكد علي تنفيذ جدول الإشراف اليومي والإلتزام بالزي المدرسي، وحسن معاملة أولياء الأمورمع ضرورة تضافر كافة الجهود للعمل على خروج المدرسة في أجمل صورة لإستقبال أبنائنا الطلاب في العام الدراسي الجديد

وفي النهاية ارسل وكيل الوزارة رسالة طمأنة لاولياء الأمور أبناؤكم في أعيننا ونعمل على راحتهم وسلامتهم دوماً

فهم مستقبل وطننا الغالي مصر 🇾🇪 ، ونحن نعمل جاهدين على رعايتهم بتوفير كل ما يناسبهم لتحقيق أهدافهم وأحلامهم وتمنى التوفيق وعام دراسي جديد وسعيد مليئ بالأنجازات.



قاعلت رياض الأطفال