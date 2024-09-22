بالجبة والقفطان.. تلاميذ المعاهد الأزهرية يبدأون العام الدراسي ببني سويف

أعلن الدكتور أحمد السيد مكي، اليوم الأحد، رئيس المنطقة الأزهرية بمحافظة بني سويف، انتظام اليوم الدراسي الأول بجميع المعاهد الأزهرية على مستوى قرى ومراكز المحافظة.

وأكد رئيس منطقة بني سويف الأزهرية، أن المعاهد الأزهرية تشهد بداية قوية وحضور مشرف للمعاهد، وتتم المتابعة والزيارات الميدانية من جانبه وكافة قيادات المنطقة ومديرى الإدارات التعليمية والموجهين.

يأتي ذلك برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ودعم وإشراف الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر الشريف، وتوجيهات الشيخ أيمن عبد الغنى رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ومتابعة الدكتور أحمد شرقاوي رئيس الإدارة المركزية لشئون التعليم والطلاب بقطاع المعاهد.

وتابعت الإدارات الأزهرية بمراكز محافظة بني سويف، عملية تسكين الطلاب والطالبات، وإلتزام بعض المعاهد بالزي الأزهري المكون من الجبة والقفطان والعمامة، تأكيدا علي هيبة ووقار الأزهر الشريف وطلابه.

وفي سياق آخر، أعلن هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، اليوم الأحد، إنتظام ما يزيد عن 825 ألف و700 طالبًا وطالبة في أكثر من 1340 مدرسة بمحافظة بني سويف، في أول أيام العام الدراسي الجديد.

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