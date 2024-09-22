محافظ الدقهليه يتفقد مجمع المدارس بمدينة طلخا وكفر الطويلة

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، مجمع المدارس بمدينة طلخا وكفر الطويله وشارك في طابور الصباح في أول يوم للعام الدراسي الجديد ليطمئن علي سير العملية التعليمية ، حيث تفقد عدة مدارس شملت الشهيد أحمد موافي المتميزة للغات والشهيد النقيب محمد عبدالفتاح الثانوية بنات، والشهيد المستشار هشام بركات للغات و طلخا الإعدادية بنين الجديده - محمود عياد الإعدادية الثانوية بكفر الطويلة .

جاء ذلك بحضور ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، والمهندس مجاهد عطيه مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالدقهلية، والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ ، والمحاسب السيد النخيلي رئيس مركز ومدينة طلخا .

وأكد المحافظ، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يؤكد علي أهمية الاستثمار في الإنسان المصري وأفضل استثمار هو الاستثمار في التعليم ، مشيراً إلى أنه أحد أهم محاور مبادرة رئيس الجمهورية ( بداية جديدة لبناء الإنسان)، قاتلًا:" للتلاميذ إن المدرسة هي بيتكم الثاني حافظوا عليها لأنها بيت العلوم والمعرفة وهي التي ستتعلمون بها من خلال المعلمين والمعلمات العلوم والثقافة حتي يخرج منكم الطبيب والعالم والمهندس والمدرس والضابط".

وشدد على ضرورة الالتزام بالحضور الي المدرسة والمشاركة في طابور الصباح والأنشطة الرياضية لأن العقل السليم في الجسم السليم، مشيراً إلى ضرورة العودة إلى بيت التعليم وهي المدرسة لأنها أولي خطوات نجاح العملية التعليمية

وتابع:" أنتم أمل ومستقبل هذه الأمة وقاطرة التنمية التي ستقود مصر في المستقبل والتي ستحمل رأيتها عالية خفاقة وسط المحافل الدولية"، مؤكدًا أن النجاح هو وليد اجتهاد وتعب ومثابرة وليس وليد صدفة ، وضرورة العمل كفريق واحد داخل المدرسة من أجل التفوق والنجاح الدراسي .



وأوضح اللواء " مرزوق " بأن الدقهلية تضم 2,720 مدرسة بإجمالي عدد طلاب 1,406,204 مليون طالب بجميع المراحل التعليمية ، وإجمالي عدد المعلمين 52 الف و 449 معلم ومعلمة.



ومن جانبه أوضح " وكيل وزارة التربية والتعليم" بأن اجمالي المدارس تفصيلاً هي ( 1293 مدرسه ابتدائي ـ 786 مدرسه اعدادي - 168 مدرسه ثانوي عام - 54 مدرسة رسمية- 1 مدرسة تعليم متكامل - 3 مدارس تعليم دولي - 4 مدارس مصرية يابانية - 147 مدرسة تعليم فني ) .