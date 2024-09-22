وزارة العمل تنظم ندوة للتوعية بالسلامة المهنية في المجال الطبي بأسيوط

نظمت مديرية العمل بمحافظة أسيوط ، فعاليات مبادرة "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية ، بمستشفى الصحة الإنجابية بمركز منفلوط بأسيوط ، بمشاركة عدد 20 من العاملين بالمستشفى.

وتضمنت المحاضرات أهداف ومبادئ السلامة والصحة المهنية، وخطط الطوارئ، ومخاطر الحريق ، يأتي ذلك ضمن أنشطة المديرية المكثفة في مجال نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية فى بيئة العمل وأهمية توعية العاملين بالمنشآت من أجل الحفاظ على أرواحهم وحمايتهم والمترددين عليهم من أي مخاطر محتملة ، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري ، يأتى ذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة.

وقال على سيد مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط، إن تلك الندوة تاتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف الجهود ، والتعاون مع كافة الوزارات ،والجهات المعنية ، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ، وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وتنظيم ندوات توعوية ، تحت شعار "سلامتك تهمنا"، بالتنسيق مع القطاع الخاص، وذلك في مجالات نشر ثقافة "السلامة والصحة المهنية" للحفاظ على صحة العامل ،وسلامة أدوات الإنتاج ،وتحقيق بيئة عمل لائقة وصحية.

وأضاف مدير المديرية ، أنه حاضر فى الندوة الكيميائي نادر أنيس مدير مكتب السلامة بمنفلوط ، كما أكد مدير المديرية على تكثيف المديرية لأنشطتها في تعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل، وذلك من أجل الحفاظ على أرواح العاملين بتلك المنشآت والمترددين عليها ، وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية.