آيتن عامر تنفي عدم رؤية طليقها لأولاده.. والأخير يكذبها (ما الحكاية؟)

علقت الفنانة آيتن عامر على ما يتردد حول وجود خلافات بينها وبين طليقها، مدير التصوير محمد عز العرب، ومنعه من رؤية أولاده.

ونفت آيتن عامر، في تصريحات تليفزيونية، وجود خلافات بينها وبين طليقها، قائلة: "هو موجود دايمًا وبيكلمهم على طول".

وأضافت: " شاركنا بعض في نجاحات كتير ولدينا مشروع وهما الأولاد، كما أن اسمي واسمه ارتبطا ببعض في نجاحات كتير ودي حاجة مش هنقدر ننكرها ولا نخبيها".

وعن ارتباطها مرة أخرى، قالت: " ليه لأ".

طليق آيتن عامر يكذبها:

كذّب مديرالتصوير محمد عز العرب تصريحات طليقته الفنانة آيتن عامر الأخيرة بشأن رؤية أولاده، على حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وكتب محمد عز العرب، عبر حسابه، قائلًا: "إن شاء الله هغير مكان حكم الرؤية عشان أعرف أشوف ولادي.. ٢٠٢٣/١١/٦ آخر يوم شوفت فيه ولادي، هو المفروض الجد يرفع قضية رؤية عشان يشوف أحفاده اللي مشفهمش من سنة".