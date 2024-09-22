محافظ أسوان يتفقد منظومة التشغيل بمحطة مياه أبو الريش قبلى

تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان منظومة التشغيل بمحطة مياه أبو الريش قبلى ( الشيخ على )، واطمئن على ما شهدته المحطة من تحديث منظومة الكلور لتتواكب مع أحدث أساليب ضخ الكلور أثناء عمل المحطة من أجل تحقيق أعلى درجات الأمن والأمان والسلامة لمياه الشرب، ومطابقتها للمواصفات القياسية لتكون ذات جودة نقاء عالية ، وللحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وحرص محافظ أسوان، على إجراء تجربة عملية لاختبار عينات المياه من داخل المحطة، وتم التأكد من جودة المياه بها.

وإستمع محافظ أسوان، لشرح تفصيلى عن منظومة التشغيل للمحطة من المهندس عبد الصبور الراوى رئيس فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى ، والذى أشار إلى أن محطة مياه أبو الريش تقع على مساحة 800 متر مسطح ، وبقدرة 270 متر مكعب / ساعة لتغذية قرى أبو الريش قبلى بدءاً من نجع الشيمة وحتى مزلقان العقبة ، وبهريف لخدمة أكثر من 20 ألف نسمة، موضحاً بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان يتم إستكمال أعمال آخذ العينات بشكل مستمر من محطات المياه والمرشحات والمنازل بإجمالى 103 محطة ومرشح، حيث أثبتت النتائج سلامة المياه من أى تلوث ، وجارى قيام الفرق الفنية المركزية بمتابعة حالة المياه فى الشبكات لإعداد التقرير النهائى عنها خلال 48 ساعة ، وبالتالى لا توجد أى مخاوف من إنتشار الأمراض المعدية حيث أن جميع الحالات الموجودة بالمستشفيات جاءت نتيجة تلوث الأطعمة أو المشروبات .