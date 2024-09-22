الأحد 22 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

اقتصاد

تباين أسعار العملات بمنتصف تعاملات اليوم الأحد في البنوك

عملات أجنبية
عملات أجنبية

 أسعار العملات اليوم الأحد.. شهدت أسعار العملات خلال منتصف تعاملات اليوم الأحد في البنوك المصرية والشركات المصرفية، تباينًا، وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 48.45 جنيه للشراء و48.59 جنيه للبيع.

 

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" اسعار العملات اليوم الأحد بمنتصف التعاملات مع بداية اول يوم عمل في القطاع المصرفي، وجاءت اسعاره في البنوك على النحو الاتي:

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وفيما يلى أسعار العملات الأجنبية والدولار اليوم:

 

سعر الدولار الأمريكي اليوم 

سجل سعر الدولار الأمريكي 48.5 جنيه للشراء 48.6  جنيه للبيع .

 

سعر اليورو اليوم 

كما سجل سعر اليورو 54.01 جنيه للشراء 54.33 جنيه للبيع .

 

سعر الجنيه الاسترلينى 

سعر الجنيه الإسترليني 64.35 جنيه للشراء، و 64.83 جنيه للبيع .

 

الفرنك السويسري​ اليوم 

وسجل سعر الفرنك السويسرى ليسجل 56.94 جنيه للشراء، و 57.50 جنيه للبيع

 

سعر الين اليابانى اليوم 

أما سعر الين اليابانى فقد سجل 33.56 جنيه للشراء 34.28 جنيه للبيع. 

 

سعر اليوان الصينى اليوم :كما سجل اليوان الصينى 6.86 جنيه للشراء و 6.90 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى السوق السوداء

وواصلت أسعار الدولار فى السوق الموازية الارتفاع بنسب مختلفة حيث سجل فى بعض المحافظات ما بين 49.30 إلى 49.35 جنيه

 

 

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