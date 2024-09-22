1.6 % زيادة في سعر الذهب بمصر والجرام يربح 55 جنيهًا

سعر الذهب في مصر .. ارتفع سعر الذهب في مصر الأسبوع الماضي بشكل واضح ليظهر مدى تأثير حركة سعر الذهب العالمي في السعر المحلي، إذ يعد ارتباط السعرين مؤخراً هو المحرك الأول لسعر الذهب المحلي، خاصة مع استقرار سعر الصرف وتراجع الطلب المحلي.

ارتفاع سعر الذهب المحلي عيار 21

ارتفع سعر الذهب المحلي عيار 21 بنسبة خلال الأسبوع الماضي 1.6% ليربح 55 جنيهاً لكل جرام، حيث أغلق تداولات الأسبوع عند 3540 جنيه للجرام بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند 3485 جنيه للجرام، وفق جولد بيليون.

قفزة في سعر الذهب العالمي

قفزة سعر الذهب العالمي وتسجيله مستوى تاريخي جديد فوق المستوى 2600 دولار للأونصة، ليتبع السعر المحلي هذا الارتفاع ويخترق المستوى 3500 جنيه للجرام بزخم قوي، وفق التحليل الفني لجولد بيليون، هو السبب الرئيسي وراء ارتفاع سعر الذهب في مصر.

ارتباط سعر الذهب في مصر بالسعر العالمي حالياً هو المحرك الرئيسي لأسعار الذهب في مصر، وذلك في ظل استقرار عوامل التسعير المحلية الأخرى وعلى رأسها سعر صرف الدولار الذي يتحرك بشكل تدريجي نحو الصعود ولكن دون تغيرات مفاجأة في الأسواق.

بلغ متوسط سعر صرف الدولار نهاية الأسبوع الماضي عند 48.58 جنيه لكل دولار بعد أن ارتفع من متوسطه بداية الأسبوع الماضي عند 48.49 جنيه لكل دولار، ولكن تبقى حركة الارتفاع في سعر الصرف تدريجية ومحدودة دون مفاجآت في السوق.

وقد سمح كل من البنك الأهلي وبنك مصر بزيادة عمليات استبدال العملة الأجنبية في سعر العملات إلى الخارج ليصل الحد الأقصى إلى 5000 دولار، وقام البنكين أيضاً بزيادة حدود استخدام البطاقات الائتمانية بالعملة الأجنبية للإنفاق خارج مصر ليصل الحد الشهري إلى 300 ألف جنيه.



ساعد هذا الخبر على تحقيق المزيد من الاطمئنان لدى الأسواق فيما يتعلق بإتاحة العملات الأجنبية وتوافر الدولار في البنوك، وهو الأمر الذي ينعكس على مزيد من الاستقرار في تحركات سعر الصرف.



هذا ويعاني الذهب المحلي خلال الفترة الأخيرة من تراجع في الطلب بسبب اقبال الموسم الدراسي وارتفاع الأعباء المادية على المستهلكين، مما تسبب في ضعف الطلب على الذهب بالإضافة إلى لجوء قطاع من المستهلكين إلى عمليات البيع العكسي للحصول على السيولة النقدية.



وقد صرحت هيئة الرقابة المالية أن عدد المستثمرين في صناديق الاستثمار في الذهب قد وقل إلى 131 ألف مستثمر حتى شهر أغسطس الماضي، لتصل الاستثمارات الإجمالية إلى 925 مليون جنيه.



وتشير الهيئة إلى أن صناديق الاستثمار في الذهب تساعد المصريين على الاستثمار في الذهب بشكل آمن ومناسب لجميع الفئات.

وتشير الأرقام الى ارتفاع كبير فى سعر الذهب خلال الأسبوع الماضي ليسجل اعلى مستوى تاريخي وذلك بعد أن قام البنك الفيدرالي الأمريكي ببدء دورة خفض أسعار الفائدة وتيسير السياسة النقدية ليخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس وهو الأمر الإيجابي بالنسبة للأسواق.

شهد سعر الذهب المحلي ارتفاع كبير خلال تداولات الأسبوع الماضي بدعم من ارتفاع سعر الذهب العالمي الذي يعد المؤثر الأول على حركة التسعير خلال هذا الفترة في ظل استقرار سعر صرف الدولار وتباطؤ الطلب المحلي.

ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي ليخترق المستوى 2600 دولار للأونصة مع نهاية الأسبوع ويسجل أعلى مستوى عند 2625 دولار للأونصة ليواجه منطقة مقاومة عند 2625 – 2630 دولار للأونصة، والتي قد تدفعه إلى التراجع بهدف التصحيح.