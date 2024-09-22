ضبط 4 طن مواد غذائية مجهولة المصدر بأبوحماد

شنت الرقابة التموينية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية، حملة مكبرة برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية، وبمشاركة عاطف مرقص ومحمد قورة المفتشين بالمديرية، بالإشتراك مع حملة قطاع وسط مصطفى الشحات، ومجدي فرج وأبوطالب صلاح الدين، للعمل بناحية مركز أبوحماد.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط مخزن بناحية العزازي أبوحماد عبارة عن محل لتجارة الأعلاف والأسمدة الكيماوية، وتم ضبط 2940 لتر زيت طعام مجهول المصدر + 640 كجم سكر مجهول المصدر + 2680 كجم أرز، وتم تحرير محضر برقم 16692 لسنة 2024 جنح أبو حماد.

وضبطت الحملة 3 محطات بنزين غير مرخصة بناحية الملاك أبوحماد، وتم التحفظ على كمية قدرها 7000 لتر سولار، و4000 لتر بنزين 80، وتحررت المحاضر الأتية ضد الثلاث محطات برقم 16693 و 16694 و16695 جنح أبو حماد.

وباستكمال الحملة عملها داخل مركز أبوحماد، تم ضبط محل لتجارة الأعلاف والسلع الغذائية بناحية الملاك أبوحماد، وتم ضبط 535 كجم أرز مجهول المصدر و 15 شيكارة كيماوي مدعم محظور تداوله بالأسواق خارج الجمعيات الزراعية زنة الشيكارة 50 كيلوجرام بكمية قدرها 750 كيلوجرام، وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 16696 جنح أبو حماد.

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية؛ المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية، بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة، للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية، ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.