حملات مرورية مكبرة تزامناً مع بدأ العام الدراسي الجديد بالقاهرة

أطلقت الإدارة العامة لمرور القاهرة حملات مكثفة على المحاور الرئيسية، بهدف التعامل الفوري مع أي أعطال أو حوادث قد تعرقل حركة السير في شوارع العاصمة، تزامنًا مع ذهاب الطلاب لمدارسهم.

رفع السيارات المتروكة كما تم رفع جميع السيارات المهجورة التي تتسبب في ازدحام المرور، مع انتشار فرق المرور في مختلف أنحاء المدينة لرصد المخالفات المرورية بكافة أنواعها، والتعامل بحزم مع منتهكي قوانين السير.

بالإضافة إلى ذلك، تم التركيز على إزالة السيارات المتروكة التي تسهم في تفاقم الازدحام المروري.

انتشار سيارات الإغاثة

ولم تقتصر الجهود على شوارع العاصمة فقط، بل شملت الطرق السريعة أيضًا، حيث نفذت الإدارة حملات مكثفة للحد من الحوادث، ومراقبة القيادة تحت تأثير المخدرات.

كما تم تعزيز وجود سيارات الرادار والإغاثة المرورية، بجانب نشر سيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية لمراقبة الطرق بفعالية أكبر ومنع أي اختناقات مرورية.

وفى سياق اخر فقد تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة مطرب المهرجانات مجدي شطة وآخر، في اتهامهما بتعاطي المخدرات والاتجار فيها بمنطقة المرج.

بداية الواقعة أثناء مرور قوة أمنية من قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، شاهدت سيارة يستقلها أحد الأشخاص، وباستيقافها لاستطلاع الحالة الأمنية والاطّلاع على هوية قائدها، أشهر السائق لهم بطاقته الشخصية ليؤكد لهم أنه مطرب المهرجانات المعروف مجدي شطة، وبمحاولة القوة الأمنية تفتيشه اعترض، مؤكدًا أنه لا يحمل معه أي ممنوعات، وأنه شخصية معروفة.

وبتفتيشه عُثر بحوزته على لفافة بداخلها مخدر «الآيس»، وبمناقشته أنكر علاقته بها، فاصطحبته القوة الأمنية إلى قسم شرطة المرج للتحقيق معه ومعرفة أسباب حيازته للمواد المخدرة.

تحرر محضر بالواقعة، وخضع مطرب المهرجانات مجدي شطة للتحقيق من قبل رجال النيابة العامة عقب إحالته من قسم شرطة المرج بتهمة حيازة مواد مخدرة.