تدريب 1426 طالبا على المهارات الفنية لصناعة البترول والغاز بحقول خالدة

انتهت شركة خالدة للبترول من تنفيذ برنامج التدريب الصيفى لعام 2024 للطلبة الجامعيين فى المهارات الفنية المتعلقة بصناعة البترول والغاز المختلفة بحقول الشركة والمقر الرئيسي.

سلم المهندس سعيد عبد المنعم رئيس الشركة الطلاب شهادات إنهاء برنامج التدريب الصيفى والبالغ عددهم 1426 طالب جامعي، مؤكداً أن برامج التدريب الصيفى جزء أساسى من العملية التعليمية لتنمية المعارف والمهارات المختلفة مما يساعدهم على ربط الدراسة النظرية بالتنفيذ العملي.

وقال إن شركة خالدة تقدم الفرص التدريبية للطلاب ليتعرفوا على بيئة العمل على أرض الواقع وكيفية التعامل والتكيف معها، لافتا إلى أن الشركة تهتم بتطوير مهارات وامكانات الكوادر البشرية وتأهيل جيل جديد من الكفاءات لسوق العمل باعتبار العنصر البشرى أحد أهم مقومات النجاح والعنصر الفعال لتحقيق المستهدفات.

وشمل البرنامج التعليمى التدريب على عمليات الحفر وصيانة الآبار والمضخات الغاطسة ووحدات معالجة الزيت والغاز والمتكثفات وصيانة ماكينات الديزل ومولدات الكهرباء ومد وتركيب وصيانة خطوط نقل الزيت والغاز.