يستضيف إنتر نظيره ميلان على ملعب “جوزيبي مياتزا”، بالجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإيطالي.

تشكيل ميلان المتوقع ضد إنتر في الدوري الايطالي

في حراسة المرمى: مايك ماينان.

في خط الدفاع: إميرسون رويال، فيكايو توموري، ستراهينيا بافلوفيتش، ثيو هيرنانديز.

في خط الوسط الدفاعي: يوسف فوفانا، تياني ريندرز.

خط الوسط الهجومي: كريستيان بوليسيتش، روبن لوفتوس تشيك، رافائيل لياو.

في الهجوم: ألفارو موراتا.

ويعد ديربي الغضب بين الإنتر وميلان، واحدًا من أقوي الدريبيات حول العالم، كما يطلق عليه "ديربي ديلا مادونينا" في مدينة ميلانو الإيطالية، حيث يحمل هذا الديربي تاريخًا طويلًا من المنافسة، ويعود إلى أكثر من مئة عام منذ أن انفصل مجموعة من لاعبي ميلان لتشكيل فريق إنتر.