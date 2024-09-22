انتظام الدراسة بمدارس الغردقة

شهدت ماجدة حنا، نائب محافظ البحر الأحمر، اليوم الأحد، الطابور الصباحي بمدرسة حسن كامل الثانوية العسكرية أول يوم للعام الدراسى الجديد.

محافظ البحر الأحمر:

رافقه هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، والمهندس ممدوح محمد، رئيس هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، والعقيد عبدالرحيم محمد نائبًا عن المستشار العسكرى، والعديد من القيادات بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة الساحلية.

وخلال كلمتها بالطابور الصباحي للمدرسة، قدمت نائب المحافظ التهنئة لجميع قيادات التربية والتعليم والطلاب والمدرسين بمناسبة بداية العام الدراسى الجديد، مطالبة بانتظام العملية التعليمية، مؤكدة على حسن العلاقة بين المعلم والطلاب، حيث إن المعلم هو الأب، والموجه والقدوة.

وأشارت إلى أهتمام القيادة السياسية بالعملية التعليمية، حيث ان العلم هو وسيلة تقدم الشعوب، مؤكدة على أهمية السعي والاستمرار واليقين بالله، مضيفة أن دخول القوات المسلحة في منظومة التعليم أضاف لها الكثير وساهم في انضباط والتزام الطلاب .

وفي ذات السياق وجه هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم، الشكر للواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، لدعمه المستمر للعملية التعليمية بالمحافظة وتذليل كافة العقبات والتحديات أمامهم، مشيرًا الإلى ي أهمية إدراج الثقافة العسكرية داخل المدارس، مما يسهم في تحقيق الانضباط والالتزام وخلق جيل قادر على مواجهة صعوبات الحياة، بالإضافة الي التوعية المستمرة للطلاب.

شملت جولة نائب محافظ البحر الأحمر أيضًا تفقد مدرسة محمد بغدادي للتعليم الأساسي، ومدرسة الأحياء التجريبية، لمتابعة سير العملية التعليمية في بداية العام الدراسى الجديد.