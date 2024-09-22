مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال.. ندوة لوزارة العمل بمنشآت الوادي الجديد

نظمت مديرية العمل بمحافظة الوادى الجديد، من خلال مكتب عمل الراشدة بالتعاون مع وحدة المساواة بين الجنسين التابعة للمديرية، ندوة للتوعية في مجال مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال، وذلك بجمعية تنمية المجتمع المحلي لقرى الراشدة بمركز الداخلة.

وذلك بحضور 28 من العاملين بالجمعية وممثلي بعض المنشآت، تحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بوزارة العمل، والإدارة العامة لشؤون المرأة والطفل، وفي ظل اهتمام الوزارة بنشر ثقافة مكافحة اسوأ أشكال عمل الطفل، والحفاظ على الثروة البشرية، وشرح بعض مواد قانون العمل 12 لسنة 2003 الخاصة بحقوق وواجبات العاملين.

وكذلك مناقشة أوجه رعاية الطفل صحياً واجتماعياً ، من خلال رصد كافة المشكلات والمعوقات ومواجهتها، وتحديد نظام تشغيل وتدريب الأطفال والظروف والأحوال التي يتم فيها التشغيل وكذلك الأعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم فيها وفقًا لمراحل السن المختلفة بما يتوافق مع كافة الاتفاقيات والمعايير الدولية.

وقال أحمد حسين طليب مدير مديرية العمل بالوادى الجديد، إن تلك الندوات تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران بتكثيف الجُهود من أجل تنفيذ خطة الوزارة في كافة الإدارات والمُديريات، وتقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق وكريم، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية "أصحاب الأعمال والعمال" ، وتكثيف التوعية والتثقيف حول مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال والإلتزام بمعايير العمل الدولية وتطبيق أحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة بالمنشآت.

وأكد مدير المديرية، على أهمية تطبيق وتنفيذ الخطة الوطنية لمواجهة أسوأ أشكال عمل الأطفال، والتي تهدف إلى القضاء على عمل الأطفال بكافة أشكاله، داخل كافة المنشآت مع التأكيد على توفير الحماية والرعاية و التوعية بكافة مخاطر عمل الأطفال وآليات الحماية مع وضع قضية عمل الأطفال ومخاطره ضمن القضايا التي يشملها برامج التوعية المجتمعية، وضرورة تعزيز وتفعيل نظام الحماية للأطفال وفقاً لما نص عليه الدستور والقانون واتفاقية حقوق الطفل والتنسيق مع لجان الحماية على المستوى الوطني وخط نجدة الطفل 16000، وكافة الجهات المعنية لتلبية كافة احتياجات الطفل وتوفير بيئة آمنة له.