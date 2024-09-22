نجاح المؤتمر الإفريقي السابع للكبد بالقاهرة وتدريب 224 طبيبًا على أحدث التقنيات

في حفل اختتام المؤتمر الإفريقي السابع لأمراض الكبد، صرح السفير محند صالح لعجوزي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ومدير عام الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية، بأن "هذا الحدث يعكس التزامنا بدعم الأشقاء الأفارقة من خلال التدريب في المجالات الصحية ذات الأولوية".

تعاون الصندوق العربي مع جامعة عين شمس المصرية وجمعية الكبد في إفريقيا، حيث نظم ست دورات تدريبية لصالح أطباء من جنسيات إفريقية مختلفة، بحضور 224 طبيبًا، بالإضافة إلى 184 مشاركًا عبر منصة زوم.

وقد أشرف على هذه الدورات مجموعة من الأساتذة الأطباء من مستشفى جامعة عين شمس، بما في ذلك أطباء من الجمعية الإفريقية الشرق أوسطية للجهاز الهضمي (أماج)، و عُقد هذا الحدث في الفترة من 19 إلى 21 سبتمبر 2024،

ركزت الدورات على استخدام مناظير الجهاز الهضمي والكبد ومنظار القولون، بهدف تعزيز مهارات الأطباء في تشخيص سرطاني القولون والمستقيم في مراحله المبكرة.

وأعربت د. منال حمدي السيد، رئيسة المؤتمر، عن تقديرها لمشاركة جامعة الدول العربية مع الجمعية الإفريقية للكبد، مشيدةً بالدعم المقدم للأطباء الأفارقة.

في كلمته، شكر محند صالح نيابة غن أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وزارة الصحة المصرية وكلية الطب بجامعة عين شمس على استضافة المؤتمر، واستعرض الأنشطة التي ينفذها الصندوق في مجالات متعددة، مثل الصحة والزراعة والري، لرفع كفاءة الكوادر الإفريقية من خلال الخبراء العرب.