طريقة تحضير تشيز كيك بالشوكولاتة| وصفة لذيذة وسهلة

يُعتبر الـ تشيز كيك بالشوكولاتة من الحلويات الفاخرة والمحببة للكثيرين، وتتميز هذه الوصفة بسهولة تحضيرها وبأنها مزيج من مكونات متوفرة دائمًا في المطبخ، ما يجعلها مناسبة لعشاق الحلويات اللذيذة.





طريقة عمل تشيز كيك بالشوكولاتة

المكونات

لتحضير القاعدة:

- 200 غرام من بسكويت الشوكولاتة المطحون

- 100 غرام زبدة مذابة





لتحضير الحشوة:

- 500 غرام جبن كريمي (في درجة حرارة الغرفة)

- 200 غرام شوكولاتة داكنة مذابة

- 1/2 كوب سكر

- 1 ملعقة صغيرة فانيليا

- 3 بيضات





لتحضير طبقة التزيين:

- 100 غرام شوكولاتة داكنة مذابة

- 1/4 كوب كريمة سائلة

- حبيبات شوكولاتة للتزيين (اختياري)





طريقة التحضير

1. تحضير القاعدة:

- في وعاء، اخلط البسكويت المطحون مع الزبدة المذابة حتى يتجانس الخليط.

- افرد الخليط في قاع صينية دائرية قابلة للإزالة، واضغط عليه جيدًا لتكوين قاعدة متماسكة.

- ضع الصينية في الثلاجة لمدة 30 دقيقة لتتماسك القاعدة.





2. تحضير الحشوة:

- في وعاء كبير، اخفق الجبن الكريمي والسكر حتى يصبح الخليط ناعمًا.

- أضف الشوكولاتة المذابة والفانيليا إلى الخليط، ثم اخفق مرة أخرى حتى تتجانس المكونات.

- أضف البيض واحدة تلو الأخرى، واخلط كل بيضة جيدًا قبل إضافة الأخرى.





3. خبز التشيز كيك:

- سخن الفرن على درجة حرارة 160 درجة مئوية.

- صب خليط الحشوة فوق قاعدة البسكويت.

- اخبز التشيز كيك في الفرن لمدة 50-60 دقيقة حتى يتماسك الجزء الأوسط.

- أخرج التشيز كيك من الفرن واتركه يبرد تمامًا.





4. تحضير طبقة التزيين:

- في قدر صغير، سخن الكريمة السائلة على نار هادئة حتى تسخن دون أن تغلي.

- اسكب الكريمة الساخنة فوق الشوكولاتة المذابة وامزج حتى تصبح ناعمة ومتجانسة.

- وزع خليط الشوكولاتة بالتساوي فوق التشيز كيك المبرد.





5. التقديم:

- ضع التشيز كيك في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل حتى تتماسك تمامًا.

- زين الوجه بحبيبات الشوكولاتة أو أي زينة تفضلها.





نصائح

- يُفضل استخدام الشوكولاتة الداكنة للحصول على نكهة غنية ومميزة.

- تأكد من أن الجبن الكريمي في درجة حرارة الغرفة لتجنب التكتلات في الخليط.





تعد هذه الوصفة من الطرق اللذيذة والممتعة لإعداد تشيز كيك بالشوكولاتة. جربها واستمتع بنكهة غنية ورائعة مع العائلة والأصدقاء.