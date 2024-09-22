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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

جامعة القاهرة تُكرِّم لمياء محمود الرئيس السابق لشبكة صوت العرب

الدكتورة لمياء محمود
الدكتورة لمياء محمود الرئيس السابق لشبكة صوت العرب

تُكرِّم كلية الإعلام بجامعة القاهرة الدكتورة لمياء محمود، الرئيس السابق لشبكة صوت العرب.

 يأتي ذلك ضمن احتفال كلية الإعلام - جامعة القاهرة السبت المقبل بتخرج طلبتها خريجي عام 2024، دفعة الأستاذة الدكتورة ليلى عبدالمجيد، والأستاذة الدكتورة انشراح الشال، برعاية الأستاذ الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، وإشراف الأستاذة الدكتورة ثريا أحمد البدوي، عميدة كلية الإعلام.

 يُقام الحفل بقاعة الاحتفالات الكبرى في جامعة القاهرة في تمام الساعة الثانية والنصف بعد الظهر.

 كما يشهد الحفل تكريم الأستاذ الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة السابق، لإسهامه في إثراء البيئة التعليمية، ودعم الكلية وبرامجها، وكذلك تكريم عدد من الرموز الإعلامية من مختلف المجالات تقديرًا لجهودهم وخبراتهم في إثراء المجال الإعلامي.

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