تشكيل إنتر المتوقع ضد ميلان في الدوري الإيطالي

يحل فريق الكرة الأول بنادي ميلان ضيفًا على نظيره إنتر، على ملعب “جوزيبي مياتزا”، بالجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإيطالي.

تشكيل إنتر ميلان المتوقع ضد ميلان في الدوري الإيطالي

في حراسة المرمى: يان سومر.

في خط الدفاع: بنجامين بافارد، فرانشسكو أتشيربي، أليساندرو باستوني.

في خط الوسط: دينزل دومفريس، نيكولو باريلا، تشالهان أوجلو، هنريخ مختيريان، فيديريكو ديماركو.

في الهجوم: ماركوس تورام، لاوتارو مارتينيز.

موعد مباراة ميلان ضد إنتر في الدوري الإيطالي

من المقرر أن تنطلق مباراة ديربي الغضب بين ميلان وإنتر في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساء اليوم الأحد حسب توقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة إنتر وميلان

تنقل مباراة إنتر وميلان على شاشة قناة: AD SPORTS Premium 1