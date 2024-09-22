تعاون إعلامي جديد لتعزيز العمل العربي المشترك

وقع رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبدالرحمن العسومي، بروتوكول تعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية، بهدف تعزيز التعاون الثنائي في مجال العمل العربي المشترك. جاء ذلك خلال استقبال الأمين العام للاتحاد في مقر المنظمة بالعاصمة التونسية.

يهدف البروتوكول إلى تعزيز الدور الإعلامي في دعم الدبلوماسية البرلمانية، وزيادة انتشار رسالة البرلمان العربي من خلال آليات متعددة، منها بث جلساته عبر المنصات والقنوات التابعة للاتحاد. كما يتضمن البروتوكول دعوة كل طرف للمشاركة في الفعاليات التي ينظمها الآخر، خاصة تلك المتعلقة بالعمل البرلماني.

وأكد العسومي أن توقيع البروتوكول يعكس إيمان البرلمان العربي بأهمية التعاون مع مؤسسات العمل العربي المشترك، مشيرًا إلى الدور الحيوي الذي يلعبه اتحاد إذاعات الدول العربية في تعزيز التعاون الإعلامي، خاصة في ظل التحديات الراهنة التي تتطلب تنسيقًا مستمرًا بين الدول العربية.

وفي ختام الزيارة، استعرض المدير العام للاتحاد الإنجازات التي حققها في مجال تعزيز التعاون الإعلامي، وأشاد العسومي بتجربة الاتحاد ومركز تدريبه، الذي يعد منصة لتبادل الخبرات وتدريب الكوادر المؤهلة في الإعلام الحديث، وخاصة الرقمي.



