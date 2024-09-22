الأحد 22 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية الاحتلال

اقتحام المسجد الأقصى
اقتحام المسجد الأقصى

اقتحم مستعمرون، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، وفقًا لما أعلنته وكالة الانباء الفلسطينية"وفا".

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وأفادت محافظة القدس، بأن عشرات المستعمرين اقتحموا المسجد الاقصى، على شكل مجموعات متتالية، وأدوا طقوسا تلمودية، وجولات استفزازية في باحاته.

وتواصل قوات الاحتلال حصارها للمسجد الأقصى منذ السابع من أكتوبر 2023 من خلال تقييد دخول المصلّين المسلمين إليه، وعبر تشديد إجراءاتها عند أبوابه ووضع السواتر الحديدية وتوقيف الوافدين إليه عرقلة دخولهم.

يذكر ان أكثر من 46293 مستعمرا اقتحموا المسجد الأقصى في الفترة ما بين السابع من  أكتوبر 2023 والثامن من سبتمبر الجاري.

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