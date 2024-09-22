موانئ البحر الأحمر: تداول 11 ألف طن و780 شاحنة بضائع

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 11000 طن بضائع عامة ومتنوعة و 780 شاحنة بضائع و 95 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4500 طن بضائع عامة ومتنوعة و 379 شاحنة بضائع و67 سيارة بينما شملت حركة الصادرات 6500 طن بضائع عامة ومتنوعة و301 شاحنة بضائع و27 سيارة.



ويستعد ميناء سفاجا البحري اليوم لاستقبال السفينتين دليلة وMANTA NIGAR وتغادر الميناء السفينة بوسيدون اكسبريس، واستقبل الميناء بالأمس السفينة بوسيدون اكسبريس وغادرت الميناء السفينة دليلة ، كما تم تداول 2000 طن بضائع عامة ومتنوعة و 260 شاحنة بضائع بميناء نويبع البحري من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين اور وايلة .

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1090 راكبا بموانيها.



وحققت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر تداول 630 ألف طن بضائع عامة بمواني الهيئة خلال شهر يونيه الماضي بنسبة زيادة 39% عن الفترة المثيلة للعام الماضي حيث سجلت الصادرات تفوق ملحوظ بكمية تداول 420 ألف طن بنسبة زيادة 73% عن صادرات الفترة المثيلة للعام الماضى2023 كما حققت زيادة بنسبة 50% عن الواردات خلال نفس الفترة التي سجلت 210 ألف طن، حيث شهد ميناء سفاجا تداول 448 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 38% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 176 ألف طن وصادر 272 ألف طن.

فيما شهد ميناء نويبع تداول 70ألف طن بضائع بنسبة زيادة 53% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 10 آلاف طن وصادر60 ألف طن بضائع، واستقبل ميناء الزيتيات 23 ألف طن بروبلين وسولار، بينما شهد ميناء الحمراوين تصدير 42 ألف طن فوسفات، كما شهد ميناء السويس تداول 47 ألف طن بنسبة زيادة 203% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 1000طن وصادر 46 ألف طن بضائع.

وقال اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس الهيئة، إن زيادة طاقة تداول البضائع وزيادة الصادرات جاءت نتيجة لتقليل زمن الإفراج الجمركي وأعمال التطوير التي شهدتها الموانئ، كما أشار إلى أهمية الشراكات الجادة بين الدولة والقطاع الخاص في استغلال البنية التحتية الحالية لتطوير وصيانة الأرصفة والوحدات البحرية، وإنشاء خطوط ملاحية تخدم طموحات مصر بإنشاء أسطول يخدم أهداف الدولة في

وأضاف أن الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة على مدى السنوات الماضية أسفرت عن تنفيذ مشروعات ضخمة في مختلف المجالات، والتي تهدف جميعها إلى تنمية الصادرات وتأهيل البنية التحتية في مصر.